英国与俄罗斯关系降至“历史低点”

莫斯科的高级外交官警告说，英国与俄罗斯的关系处于有史以来最低点。
俄罗斯驻英大使亚历山大•雅科文科昨晚抨击说，英国在北约东侧的爱沙尼亚部署800人的部队“加剧了欧洲的紧张气氛”。
雅科文科说，英国官方满怀敌意，两国间的关系已经降至有史以来最低点，他说，已经不存在任何“实质性的双边关系”。
他还说，英国最近的行动具有“挑衅性”，甚至“完全是荒唐的”。
雅科文科的言论比之前悲观，令英国官员感到非常不安。
不过，一位外交人士说:“如果希望两国关系出现任何实质性的改善；俄罗斯必须表明愿意为力国际目标和叙利亚和平而努力。”
雅科文科发表上述言论之际,正值美国总统特朗普在英国的支持下对叙利亚政府采取了比较强硬的立场，全世界处于爆发核冲突的边缘。
由于叙利亚平民遭到毒气袭击，美国对叙利亚空军基地实施了报复性轰炸。在那之后，英国与俄罗斯的关系出现了恶化。
英国外交大臣鲍里斯•约翰逊取消了访俄行程，然后昨天表态说，普京是一个“超级恶棍联盟”的成员，因为他支持叙利亚总统巴沙尔。
英国首相特雷莎•梅上周指责莫斯科未能谴责叙利亚发生的化学武器袭击，在“这场争论中站错了队”。 国防大臣迈克尔•法伦说，俄罗斯要为叙利亚政权毒死 80多名平民承担责任。
上个月，数百人的英国部队、坦克和装甲车辆进驻爱沙尼亚。这是自冷战以来最大规模的对莫斯科展示武力的行为。
雅科文科说:“我们强烈谴责这一部署，因为此举加剧了北约与俄罗斯边界沿线的紧张气。” 62岁的雅科文科是2011年开始担任俄罗斯驻英大使的。
【俄新社莫斯科4月16日电】俄罗斯参议员阿列克谢•普什科夫认为，英国外交大臣约翰逊对俄罗斯的表态反复无常，这位英国外交官“无法找到自己的政治面孔”。
普什科夫在自己的推特主页上写道：“约翰逊无法找到自己的政治面孔：一会儿要求新制裁，一会儿呼吁我们加入西方联盟。他找到了自己的发型，但找不到自 己的面孔。”
约翰逊此前宣布，他打算在七国集团外长会议上要求加强对俄罗斯的制裁。但法国和意大利外长表示，没有作出扩大对俄罗斯和叙利亚制裁的决定。
同时，约翰逊16日呼吁俄罗斯站在以美国为首的国际联盟一边，打击“伊斯兰国”恐怖分子。
英国外交大臣在接受英国《星期日电讯报》采访时表示，如果俄罗斯知道西方将帮助重建叙利亚，它就会加入60多个国家组成的联盟，共同打击“伊斯兰国”组织，以维护自己在叙利亚的战略利益，与特朗普建立更有成效的关系。
【路透社华盛顿4月16日电】白宫国家安全顾问麦克马斯特今天说，现在应该就俄罗斯支持叙利亚政府的做法以及在欧洲的“颠覆”行为与之展开艰难的对话了。
麦克马斯特往美国广播公司的“本周”节目中说，俄罗斯支持叙利亚总统巴沙尔的政府，从而导致叙内战迟迟无法结束，引发了殃及伊拉克、邻国和欧洲的危机。
麦克马斯特说:“因此，俄罗斯支持那样一个可怕的政权,而该政权是那样一场冲突中的一方，这和俄罗斯在欧洲的颠覆行为都是值得质疑的。因此，我认为现在应该与俄罗斯展开艰难的磋商了。”
美国本月早些时候轰炸了叙利亚的一个空军基地，原因是华盛顿宣称巴沙尔政府在反对派控制区实施毒气袭击，导致至少70人死亡。
叙利亚否认实施了此次袭击。俄罗斯则警告说，美国空袭可能引发“极其严重的”后果。随着紧张气氛的加剧，美国国务卿蒂勒森上周访问了莫斯科。
麦克马斯特说:“当关系处于段低点的时候，无论怎么走都会上升。因此，我认为国务卿访俄的时机非常理想。”（英国《每日邮报》网站）
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