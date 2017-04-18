二战中的“炸弹之母”——美国大规模轰炸纳粹揭秘

上周四，美国让全世界吃了一惊。美国国防部当天说，美军在打击阿富汗境内“伊斯兰国”组织的行动中，投下了有“炸弹之母”之称的GBU 43/B大型空爆炸弹。这种炸弹是美军在所有战事中使用过的最大非核炸弹。动用“炸弹之母”显示了美国总统特朗普打击“伊斯兰国”的决心。
动用重达约10吨的“炸弹之母”，表明美国政府会毫不犹豫地拿出任何常规武器来对付恐怖分子。然而，这并非白宫第一次尝试使用大虽TNT炸药来解决问题。
在第二次世界大战中，交战国在轰炸行动中使用了无数的炸弹。美国人就曾通过大规模轰炸将德国汉堡、德累斯顿等城市几乎夷为平地，以破坏徳国坦克、军机等装备的生产，削弱纳粹的实力。
从实际效果来看，美国的冷酷轰炸似乎是完美的。持续不断的空袭迫使德国军备和战时生产部长阿尔贝特•施佩尔下令将数十家的兵工厂转移到地下，以躲避盟军的炸弹。这一庞大的地下工程还包括总长58公里的地下道路。
二战中最著名的战略轰炸行动是盟军对德国北部城市汉堡实施的大轰炸。汉堡对纳粹德国来说极为重要，因为那里拥有大量兵工厂和一个潜艇基地。
1943年夏季，盟军突然开始对汉堡进行大规模空袭。盟军飞机在行动中投下了被称为“窗户”的铝箔雷达干扰器。大量铝箔在高空散开，在雷达的屏幕上显示出和飞机一样的亮点，令德国的雷达站陷入混乱。
随后，盟军轰炸机向这座城市投下了大量高爆弹、燃烧弹，使其成为一片火海。汉堡大轰炸让世人见识到，如何用无数的炸弹使一座城市化为灰烬。
英国历史学家保罗•肯尼迪往其名为《胜利的工程师》一书中描述了 1943年7月的汉堡大轰炸。7月 24 F日夜间，英国皇家空军率先开始对汉堡进行轰炸，出动了 791架轰炸机。7月25日、26日，轮到美国空军派出数百架轰炸机，对汉堡的造船厂、发动机工厂进行轰炸。随后，英国皇家空军又进行了多次轰炸。集中的轰炸行动一直持续到11月，结果是整座城市几乎被毁坏殆尽，德国军民大量死伤。
汉堡大轰炸是二战中最致命的空袭行动之一。其对敌方产生的心理影响大概与“炸弹之母”度恐怖分子的震慑差不多。
最终，盟军共出动轰炸机1.7万余架次，投弹近万吨。汉堡约有260个工厂被炸弹从地图上抹去，此外还有4万所民宅、2600家店铺、277所学 校、24家医院、58座教堂在轰炸中被毁。肯尼迪在书中称，大轰炸导致汉堡4.6万余平民死亡。这次行动震动了整个德国,尽管他们最初想淡化大轰炸的严重性，纳粹宣传部长约瑟夫•戈培尔还是将其称为一场真正的“灾难”。
西班牙历史学家、记者赫苏斯•埃尔南德斯在其著作《有关第二次担:界大战的100则奇闻轶事》 中描述了盟军对德累斯顿的轰炸行动。德累斯顿大轰炸达到了空前的残酷程度，被认为是二战历史上最有争议的事件之一。直到今天，历史学家依然不明白，盟军为什么要把这座城市从地图上抹去。最被人们接受的理论是，徳累斯顿是纳粹重要的通讯枢纽，也拥有巨大的工业潜力。事实上，该城此前已 成为多次进攻的目标。
德累斯顿大轰炸开始于1945年2月13日。2 月13日晚，英国皇家空军出动了两波共780多架兰开斯持轰炸机和少量蚊式轰炸机，投下上千吨高爆弹和燃烧弹。
2月14日白天，美军派出300多架B—17“空中堡垒”轰炸机，在德累斯顿上空投下700多吨炸弹。美军的轰炸一直持续到2月15日。德累斯顿大轰炸的死亡人数至今仍是一个谜。（【西班牙《阿贝费报》网站）
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