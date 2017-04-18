洋山深水港展现上海远大抱负

4月18日报道 《印度教徒报》网站4月16日刊登题为《上海凭借洋山深水港施展抱负》的文章称，这座集装箱吞吐量占全市40%的港口，是上海通向世界的大门。
登高远眺——此处位于东海内数十个小岛中的一个——这座大型深水港的全貌尽收眼底。
中交第三航务工程勘察设计院有限公司工程师黄明毅说：“洋山深水港是上海国际航运中心的核心。它占了全市集装箱吞吐量的40%。”
在港口内部，一个很大的区域是为集装箱预留的，在浑浊的东海边，一长排的巨型起重机，将这些集装箱举起来。再往前，可以看到一些从海上升起的小岛，它们为这座港口增添了几份视觉吸引力。
在杭州湾建设洋山深水港并非易事。但上海想保持其国际一流港口地位的雄心壮志，鼓励了一群充满信心的规划师和设计师们献计献策。
黄明毅说：“你可能注意到这里的海水颜色发黄。这是因为汇入东海的长江携带了大量的泥沙。这就意味着，我们必须疏浚航道，确保运输不受影响。”
官员们说，港口的开发者们还需要具备填海造陆的专业知识，因为这座港口的很大一部分是建在人工岛上。
报道称，另一个艰巨的任务是，把上海浦东新区和洋山港的诸多岛屿（舟山群岛的一部分）连接起来。最终的解决办法是，建设一座长32.5公里的跨海大桥。经过六年的努力，双向六车道的东海大桥于2005年完工。上海从此摆脱了束缚，不再需要依靠长江和黄浦江沿岸容易被淤泥堵塞的浅水港（这些港口的最大深度只有七米左右）。没有深水港，上海可能无法容纳那些重型船舶，这无疑会削弱该市作为世界级贸易和金融中心的地位。
现今，从东海大桥上可以看到东海上的一座离岸风力发电场的灰色发电塔，这反映了中国越来越青睐清洁能源。中交集团的一位业务经理说：“这是一个试点工程，它由34台风电机组组成，总装机容量为10.2万千瓦。二期工程还将增加26台机组。”
据报道，上海市的官员们曾骄傲地称上海是“中国民族工业的摇篮”。然而，随着时代的变迁，制造业的地位下降，上海已经把自己重新定位为服务业中心。
但工业发展放缓，目前还没有对洋山港产生任何影响，该项目的四期工程正在如火如荼地建设之中。一旦建设完工，洋山深水港的23个泊位，将可以容纳世界上最大型的船舶。
洋山港的建设，是上海与富裕的长江三角洲地区的内陆城市和乡镇合作努力的成果，一系列新建的高速公路、公路、桥梁、铁路、机场和工业园，使这一切成为现实。
例如，一座长逾11公里的跨越长江的大桥，目前正在建设之中。双层的沪通长江大桥，将采用公铁合建，铁路为四线，公路为六车道，它将连接北岸的南通和南岸的张家港。
承建该工程的中交第二航务工程局高级顾问杨志德说：“这是世界上最大的公铁两用桥，它将使南京、苏州、上海、杭州等城市之间的通行时间，减少到一小时之内。”
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