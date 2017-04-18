俄美“恋情”尚未开始即已终结

《俄罗斯报》4月11日刊发俄罗斯外交和国防政策委员会主席费奥多尔·卢基扬诺夫的文章《恋情尚未开始就已终结》称，俄罗斯与美国的关系正在回归“常态”，即相互排斥与对抗。
文章称，美国国务卿雷克斯·蒂勒森的莫斯科之行一周前还被寄予厚望——制定新议程并准备两国总统会晤的工作终于要开始了。然而，叙利亚议题改变了此次访问的性质：现在蒂勒森需要尝试缓解莫斯科与华盛顿关系中再次出现的尖锐危机。虽然这是本届美国政府上台后俄美出现的首次危机，但它再现了之前重复多次的模式。
两国再现排斥与对抗
对于最终未能与特朗普拉近关系，可以得出哪些结论呢？
第一，对华盛顿来说，内政重于外交。这基本上与特朗普提出的“美国优先”政策完全相符，只不过方式有些意外。人们原本以为他会通过降低外交积极性，来集中精力解决内政问题。但在推动内政议程方面遭遇了种种困难后，特朗普决定利用外交政策作为改善班子政治氛围的工具。从战术上讲，这么做是对的——打击叙利亚几乎成为新政府首个在华盛顿得到广泛认可的行动。但从战略上讲，此举是危险的，因为白宫没有制订任何在叙利亚的行动计划。美国想在那里得到什么——从它发表的各种自相矛盾的声明中看不出任何端倪。
华盛顿实际上在完全不同的形势下回归了两三年前的立场（叙利亚政权必须更迭、支持叛军等）。在最不利的情况下，这种立场会造成与俄罗斯武装力量的直接冲突。而华盛顿此举的主要动机并非国际战略，而是希望扭转美国目前的内政局面。
第二，特朗普上台令莫斯科产生了这样的希望，即美国政策会发生根本性转变，并使双边关系得到改善。但这种幻想现在破灭了。原因有许多，但主要有两个：
一、对美国来说，俄罗斯不是重要的单独议题。它本身并非重点，但却是美国在解决其他真正重要问题时的附带工具。
二、两国核遏制和摧毁彼此的能力注定了两国关系的对抗性质，自上世纪50年代开始，其发展轨迹就是激化到缓和的循环。
普京比特朗普更老到
第三，特朗普完全按自己的宗旨行事。无论竞选时还是大选前，其政治言论的主旨都是我们应当得到尊重。如果有人不尊重我们，就强迫他尊重。打击叙利亚基地意在向所有人表明，混乱和谦让的时代已经结束，美国也在参与博弈，俄罗斯和其他国家不能当其不存在。在这方面，特朗普与普京的心理如出一辙，难怪他高度评价俄罗斯总统，强调后者相比于奥巴马的优势。
不过，特朗普和普京之间也存在本质的区别。除行事果敢、出人意料之外，普京还不按常理出牌，但非常清楚自己要什么。不论是吞并克里米亚还是介入叙利亚内战，都是如此。而特朗普及其同僚则不是这样，他们只是喜欢展示武力和决心而已。另一个区别也由此而来。普京是善于冒险但清楚红线的大师。而缺乏国际政治经验的特朗普对红线了解多少，则是个未知数。
第四，在上述形势下，让步没有意义。特朗普的立场是通过武力达成协议，普京则是以可能达不成任何协议的压力迫使达成协议。这种冒险之举可能会走得很远，但只要对俄施压力度不加大，俄罗斯暂时也不会让紧张局势升级。
有一点毋庸置疑，普京绝对是一个比特朗普这个新手更有经验的政治领导人，特朗普在比赛中很难胜过普京。
文章称，无论是叙利亚问题还是朝鲜问题，特朗普上台以来的头几场外交政策战凸显的只是其决策过程中的故障，这对于美国这样一个拥有全球利益和责任的超级大国来说不可容忍。在特朗普虚张声势的背后是其不可预见性带来的政策不连贯，更糟糕的是决策过程中的无知、缺乏权威和碎片化。
美需要现实主义政策
文章称，在表现出对中东地区各政权毫无兴趣，以及完全信赖与俄罗斯在打击“伊斯兰国”组织和其他恐怖组织上的合作后，特朗普又决定不惜与莫斯科对立，站到了反对巴沙尔的立场上。目前不清楚特朗普做出这样的政策变化是出于战略原因还是完全情绪化的结果。
因俄罗斯维护叙利亚化学武器袭击的行径而控诉莫斯科的犬儒主义当然无可厚非，但不应忽视这是普京行事的一种循环模式，早在乌克兰危机中就可见一斑。
文章称，特朗普政府对俄亟待采取一种现实主义政策，以应对两国间复杂的关系，在这一关系中，画下不可逾越的红线，同时建立能够挖掘共同利益的合作空间都至关重要。蒂勒森对莫斯科的访问应当是特朗普对俄政策觉醒的开始。美国必须进行长远和连贯的考虑，否则，经验更丰富的普京必将百战百胜，使俄罗斯的利益永不落空。
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