新加坡新医院使用人工智能诊病，机器人管理

前几天，南洋视界连续报道了新加坡最北部的兀兰市镇的宏大发展规划，其中提及兀兰南部正在兴建一个医疗保健园区。
今天咱们接着聊这个保健园区，因为园区今天开始动工啦。小编可以告诉你的是，这个园区中的医院，将采纳更多的新科技，包括人工智能和机器人。
这个今天动工的医院将容纳1800个床位，从2022年起逐步投入使用。
保健园区将占地大约11个足球场那么大，客服务93.5万个居民。
这个保健园区采用的是新加坡最新的医护理念，就是将紧急治疗和护理治疗分开，这样一来，对于并不需要手术等治疗资源的病人，可在园区内转往社区医院进行康复护理，大大节省了医院资源。此外，医疗园区还有专科诊所和病人长期护理所。
这是新加坡为了应对人口逐渐老化采取的新的医疗举措。
新加坡卫生部长颜金勇透露，医疗园区将采用新的智能科技，提升病人护理水平，并发展新的护理模式，更好地推行社区护理模式。这是这个园区的两个重要特点。
由于将医院和社区医院放在一起，可以让病人护理整合为一体。
“这样可以使患者能够在适当的环境下进行有效的治疗和康复，使他们能尽快回到亲人身边。”颜金勇说。
兀兰医疗保健园区将建设有大量的树木和绿化，让病人放松及尽早康复，尤其是其中有一个花园，专门协助老年痴呆症患者康复的。
这所新的医院里，将使用人工智能快速处理大量的数据，改善医疗人员的诊断准确度，提供价廉物美快速的医护方案。
病人也将使用电子腕带，这样护士就可以随时了解病人的病情，甚至病人回家后，院方还是能够监控病人的病情。尤其是对于老年病人，可以随时监控其心率和睡眠情况。
此外，医院将使用机器人提供后端服务，例如食品服务、打扫，提供中央无菌材料的供应，解放出更多的医护人员投入病人的需要。
此外，入院手续、填表、领药和付费，将全部在网上进行，病人甚至可以在家里做这些事情。
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