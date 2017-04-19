英媒称，看起来，全球经济复苏是真实的。布鲁金斯学会-英国《金融时报》“全球经济复苏追踪指数”（Tiger）的最新数字表明，经过多次的时断时续，复苏已经变得广泛且稳定——即便还谈不上强劲。
据英国《金融时报》网站4月16日刊发的康奈尔大学约翰逊商学院教授兼布鲁金斯学会高级研究员埃斯瓦尔·普拉萨德和布鲁金斯学会资深研究助理卡里姆·福达的分析文章认为，发达经济体逐渐走上合理的增长路径，通货紧缩的幽灵已被击退。中国和印度等快速增长的新兴市场经济体走出了不稳定时期，就连比较脆弱的新兴市场也已经渡过难关。
但表面的平静与政治和政策变幻莫测的暗流相悖。英国脱欧、唐纳德·特朗普赢得美国大选胜利、民粹主义和民族主义在许多西方民主国家日益兴起对稳定的政策制定过程构成重大风险。特朗普政府的贸易保护主义倾向给全球贸易注入了大量的不确定性。中东地区和朝鲜半岛依然是一触即发的火药桶，其政治紧张局势加剧也有可能破坏区域乃至世界经济的稳定。
美国经济保持着并不引人注目但颇为稳定的增长，国内生产总值（GDP）增长率尚可，零售业销售和工业生产强劲，消费者和企业信心满满。美国金融市场似乎受到商业监管放宽、减税和财政刺激前景的推动。争论要不要收紧货币状况似乎已经让位于争论美联储应该多快采取这一举措。
尽管有凡此种种积极动向，基础性增长态势仍然很弱，这体现在投资、生产力和实际工资增长乏力。
即使是就复苏而言在发达经济体当中长期落后的欧元区看起来在未来一年里也会全面地适当增长。通缩压力减轻，就业增长回升。许多潜在的压力（包括银行业的缺陷）并没有消除但似乎暂时搁置了。
然而，政治上的不确定因素、特别是与法国和德国大选结果有关的不确定因素继续给政策环境蒙上阴影。
日本的复苏似乎比一年前要稳固。尽管最近日元升值，但通缩压力已经减轻，GDP、就业、出口和零售业销售额等各种指标都显示出强劲迹象。英国经济在经历了脱欧公投冲击后继续好于预期。然而，随着《里斯本条约》第50条现已启动和即将与欧盟进行艰难的谈判，脱欧的现实预示着一个高度不确定性的时期，那可能会损害企业和消费者的信心，抑制国内需求。
新兴市场经济体已经安然无恙地渡过了对资本外流的担忧以及美国收紧货币状况和美联储、日本银行、欧洲央行之间货币政策始终存在分歧所导致的波动。
中国似乎完全有把握围绕其6.5%左右的目标稳步增长。
印度依然是世界上增长最快的主要经济体。工业产出回升，但信贷增长依然疲软并有可能制约制造业的增长。巴西和俄罗斯的经济增长率仍为负数，不过，假如大宗商品价格、工业生产和私营部门的情绪保持良好，那么，这两个经济体今年或能够避免GDP进一步收缩。政治动荡继续破坏许多新兴市场经济体如巴西、土耳其和委内瑞拉，这些国家都依然容易受到国内外局势的冲击。
今年的形势是：表面上显然经济形势平静，但与日俱增的经济压力和政治紧张局势可能会愈演愈烈并削弱2018年以后的复苏。投资低和生产力增长疲弱使复苏的持久性很成问题，而大多数国家存在的政治骚动、贸易保护主义政策和改革毫无进展局面可能会损害经济增长的质量和可持续性。2017年本身并不是令人担忧的一年，却的确令人担忧未来会怎样。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost