中国楼市调控仍在路上

英媒称，随着前期政策效应逐步显现，中国70个城市新房价格指数同比涨幅已开始见顶回落，但二手住宅交易热络、价格指数后来居上，意味着投资投机需求并不愿意退场。整体而言，中国房地产市场调控仍在路上。
据路透社4月18日报道，3月以来中国已有40余个城市收紧楼市政策，尤其是北京启动史上最严调控后，多城跟进。值得注意的是，本轮调控除了和历次一样限制购房需求外，还强调在供给端增加土地供应，意在治标又治本。
“目前来看，一线城市房价已经基本见顶，二三线还是有向上迹象，很多城市环比都有上涨，”德国商业银行中国首席经济学家周浩表示，“目前问题集中在中小城市，预计未来房地产紧缩举措会扩至三四线城市。”
路透社根据国家统计局18日公布的数据测算，2017年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，涨幅连续第四个月收窄；环比升势则有所扩大，3月上涨0.6%，连涨23个月，高于上月的0.3%。
报道称，70个大中城市中，新建商品住宅价格指数仅有上海等8个城市环比下降，其余62个均上涨，涨幅居前的有海口（2.6%）、广州（2.5%）和三亚（2.3%）、厦门（1.9%）。
由于热点城市调控政策持续加码，新房市场受到严格限制，部分需求涌向二手房市场，这也导致热点城市二手房市场在3月相对火热，房价涨幅甚至超过新房。
“调控效果虽直接反映到了新房成交上，但在热点城市控制房价及二手房交易上还任重道远。预计房价上涨压力较大的地区还有加码调控措施的趋势。”交通银行金融研究中心高级研究员夏丹表示。
她预计，下一步对热点城市调控的重点可能转向二手房方面，调控手段由限购限贷转而侧重于限售，以拉长二手房上市转让交易的时间。
据不完全统计，2017年3月以来，全国已有40余城出台楼市调控举措，除了传统的抑制需求之外，本轮调控还从中央层面强调要“合理安排住宅用地供应”。
报道称，北京作为风向标城市，3月来已陆续出台多项政策：需求方面，二套房“认房又认贷”，首付比例最高提至八成，离婚一年内购房按二套房贷执行，限购条件从严，整治针对学区房和商办类项目的投资投机；供给方面，公布五年供地计划，其中2017年住宅供地1200公顷，这较年初公布计划翻倍。
“总体来看，本轮新政中心城市与周边三四线城市联动收紧，呈现片区联动施策特点。”中国指数研究院表示，城市群“调控场”已然形成。
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