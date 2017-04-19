美专家指白宫情报“政治化”：叙化武袭击或不应追究巴沙尔

【美国雅虎新闻网4月17日报道】一位知名武器专家称，叙利亚汉谢洪发生的神经毒气袭击事件是有人在做手脚，从而引发了谁该对此负责的疑问。
白宫认定是叙利亚总统巴沙尔·阿萨德在本月4日发动了此次袭击。麻省理工学院的退休教授西奥多·波斯托尔就此发表了3 篇报告。
他得出结论认为，美国政府的报告没有提供任何“具体”证据表明巴沙尔要对此负责。他还说，袭击很可能是地面人员发动的。
波斯托尔说:“我认真研究了 (白宫提供的)文件。我认为，文件显然没有提供任何证据表明，美国政府可以确信叙利亚政府在2017年4月4日早晨大约6点到7点在汉谢洪发动了化学武器袭击。事实上，文件提到的主要证据之一表明，4月4日早晨的袭击是在地面而不是在飞机上发动的。 该结论是基于白宫在提到沙林毒气来源以及相关照片时做出的假设。我个人认为，该来源很可能被做了手脚，所以从白宫提到的照片上无法得出确凿结论。”
波斯托尔指的是一张弹壳和弹坑的照片，他对弹壳的分析显示，炸弹不可能是从飞机上投放的，因为弹壳的损伤不符合空中爆炸的特征。
波斯托尔的分析暗示，袭击是反政府武装实施的，因为汉谢洪处于反政府武装的控制区。
波斯托尔曾是美国国防部的科学顾问，之前也对美国的情报报告提出过类似质疑。2013年在叙利亚东古塔发生化学武器袭击事件后， 波斯托尔也指出，证据并不能表明巴沙尔要对此负责。联合国后来证实了他的结论。
波斯托尔在他的展新报告中抨击了他所谓的情报结论“政治化”的现象。
他说:“所有这些极为外行的错误表明，白宫的这份报告如同之前奥巴马时期的报告一样,没有经过情报界的充分审核。我曾经与情报界合作过,我对近来越发频繁出现的情报政治化问题感到非常不安。”
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