中资企业今年海外并购势头低迷

由于监管部门不鼓励海外并购，中国企业海外并购势头与去年同期相比仍处于低迷水平。
根据美国迪罗基公司的数据，今年以来中国企业海外并购总交易额为 377亿美元，较去年同期创历史最高纪录的916亿美元，下降了近60%。
迪罗基公司称，截至今年4月 17日，中国企业已经宣布的海外并购计划达到178项，低于去年同期的 241 项。
即使蚂蚁金服成功并购美国转账服务提供商速汇金国际公司，这个数字在短期内也不会有多少增加。在美国电子支付服务提供商嘉银通公司提出更高的竞争性报价后，由中国电子商务巨头阿里巴巴集团控股的蚂蚁金服将并购报价提高到12亿美元。
虽然这项并购交易正在进行，但中国监管部门不鼓励国内企业的海外并购计划。据报道，中国外汇监管部门上月曾提醒国内企业谨慎进行海外并购,称它们是“带刺的玫瑰”。
越来越多的迹象表明，遭遇阻碍的中国企业正在后撤。据路透社报道，安邦保险集团可能放弃以16亿美元并购美国信保人寿保险公司的计划。
目前，安邦保险集团的这项并购计划尚未获得中国监管部门的批准，而并购要约于4月17日到期。双方曾在今年2月延长并购要约的最后期限。（《华尔街日报》）
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