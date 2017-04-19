朝鲜半岛上演慢版“古巴危机”

【西班牙《消息报》外媒网站4月517日文章】题：朝鲜正在上演慢动作的古巴导弹危机(作者 者努埃瓦·埃拉尔多）
朝鲜核危机的所有元素在上周末得到清晰展示：金正恩对发展核武器的不懈追求；围绕核武器进展进行的宣传和欺骗;以及美国暗示要为削弱朝鲜核计划而发动战争而不是加强公开对峙。
伍德罗·威尔逊国际学者中心专家罗伯特·利特瓦克说，“我们看到的是一场类似古巴导弹危机的危机，但是在以慢动作进行”。问题是自从特朗普总统及其顾问明确表示美国不会继续容忍金正恩逐步实现他的目标后，慢动作似乎在加速进行。
特朗普承诺永远不允许朝鲜赢得打击美国的条件,而年轻、不安分的朝鲜领导人金正恩认为，核能力是朝鲜生存的唯一保障。这是两个领导人之间的对决。 特朗普国家安全事务助理麦克马斯特将军在周日表示,朝鲜问题的难处在于，虽然总统没有否决任何选择，但是现在美国必须采取不至于导致武装冲突的措施来对付这个不可预知的政权，以避免扱糟糕的局面发生。这就是说，先发制人的打击不在美国考虑范围之内，至少目前如此。
朝鲜未在金日成诞辰105周年纪念日进行核试验,可能说明中国采取了某种控制措施。白宫表示，在特朗普的施压下,中国做出了减少对朝鲜政权至关重要的金融和能源援助的回应。与此同时,平壤试图制造现在除去它的实力为时已晚的印象，因为已经到了其核计划发展的关键时刻。
虽然古巴导弹危机的比喻是诱人的，但是金正恩想到的或许是另一个比喻。那就是2003年利比亚领导人卡扎菲，他同意废除利比亚核计划，以换取西方的认同，结果卡扎菲政权被推翻,他自己被乱枪打死。
金正恩与卡斯特罗不同
【德国《世界报》网站4月17日文章】题:如果金正恩不是虚张声势，那怎么办?
朝鲜半岛的局势依然十分紧张，面对平壤持续进行的导弹和核武器计划，美国不排除采取军事干预行动的可能性。
有多个理由说明为什么局势可能真会升级。一方面是出了名的难以揣度的平壤当权者金正恩，他也不想再受老大哥中国约束。
另一方面是白宫的新主人,他认为美国也必须变得更加不可揣度，并在过去几周里展示了对美军强大武库的喜爱和迷恋。
但局势升级的主要原因是朝鲜人在武器技术方面取得的进步可以让他们在几年后也能把核弹打到美国。朝鲜想发出的信息是明确无误的:我们加强军备的努力无懈可击,别想阻止我们走自己的路。
特朗普在竞选期间曾经很有道理地指出，如果华盛顿太容易被预测且因此太“理智”，那么在这种情况下总是吃亏，因为那样话美国很容易被世界政治的赌徒利用。
但现在的问题是，美国作为维护秩序的大国最终对韩国等盟友承担义务，这使它不可能拿一个国家的命运作赌注。而朝鲜目前在很大程度上摆脱了北京的束缚，正享受一种疯狂小鸟的自由。对特朗普及其安全团队来说，现在提出了一个危险且对韩国具有生死存亡意义的问题：华盛顿能揭露朝鲜只是虚张声势吗？如果平壤是认真的，那怎么办？
在1962年的古巴导弹危机中，世界侥幸避免了核战争。当时菲德尔·卡斯恃罗是一个甚至准备牺牲他的岛屿也要与美国佬对抗的疯子。当时苏联表现得就像一 个“成年人”和美国人达成协议并撤走了自己的导弹。
今天的情况并非在所有方面都与当时类似。金正恩的核炸弹不是从一个大国借来的，而是自己硏制的。 因此似乎没有人能够像苏联约束卡斯特罗那样约束这个朝鲜人。也就是说，目前的朝鲜危机在某些方面比古巴导弹危机更具爆炸性。
特朗普耐心或将耗尽
【英国《卫报》网站4月16日文窀】题:特朗普是那个推动与朝鲜和解的人吗?(作者 前半岛电视台英语频道驻联合国记者马克·塞登）
一旦朝鲜半岛的这场危机如愿下来,特朗普或许也同样很可能成为一名和平使者。他有没有可能撕毁之前的一切,最终与朝鲜签署一项以同意朝鲜半岛无核化为核心的终极和平协议？这是一种可能性，但并非美军在朝鲜继续实施其核计划的情况下愿意支持的那种可能性。
我最近得知，特朗普政府对朝鲜的政策审议基本上已经完成。美国国家安全委员会领导的一个专家小组考虑了每一种可能性。曾担任欧洲议会议员的朝鲜问题专 家格林·福特认为可能出现的情况是，在朝鲜再进行几次核试验之后,本届美国政府的耐心将最终耗尽。
格林·福特曾参与平壤、首尔、北京之间几乎不间断的低级别穿梭式外交达20年之久。他很清楚，美国绝不会容忍朝鲜成为一个事实上的核国家。他认为，美 国发动打击之前的时间窗口可能只有短短6个月。五角大楼会仔细考虑针对朝鲜核计划的先发制人打击， 但它将一直面对一种可怕的可能性，即朝鲜用火炮进行的报复可能使韩国首都首尔陷入一片“火海”。
福特还提出了问题:“我们从伊拉克吸取了什么教训，为什么联合国安理会不牵头让美国、中国和朝鲜重返谈判桌? ”答案也许是，特朗普政府到目前为止还无意求助于联合国，因为特朗普认为它是一个让人们去“度过欢乐时光”的组织。就特朗普而言，多边主义是荒唐可笑的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost