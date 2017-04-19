抓住产后瘦身塑形黄金期，一辈子都美美哒

宝宝出生后，大多数新妈妈都会为减掉身上多余的赘肉而烦恼，但瘦身不能操之过急。产后各脏器恢复到孕前状态通常需要6周左右，应以休养为主，贫血、剖腹产或顺产伤口恢复慢的产妇尤其如此。从产后6周开始到6个月则是瘦身黄金期，不宜卧床不动、大补特补，可遵循“摄入热量低于消耗热量”原则，参考以下建议，或许能收到事半功倍的效果。
1.母乳喂养。母乳喂养每天可消耗大约500大卡的热量，加上正常饮食和活动，有助减肥。
2.饮食多样。不能饥饿瘦身，应多吃蔬菜、水果、鱼类、牛肉、低脂奶等健康食物，少盐少油，多喝温水。
3.练练腹式呼吸。如果恢复得好，顺产产后6周内、剖腹产产后8周内，可练练腹式呼吸。具体做法是：平躺，双膝弯曲，一手放胸前，一手放腹部，深吸气慢呼气，吸气时腹部起伏。每次练习5~10分钟。
4.产后3个月，增加有氧运动。一周3次慢跑、快走，每次30~40分钟，能有效消耗脂肪。
5.加强核心肌群的训练。有的人虽然体重恢复了，但体型不好看，说明其核心肌群很脆弱，这也是很多女性产后腰疼的原因。可通过两个动作改善：1.趴在床上，抬头吐气，像猫一样拱背，同时吸气，整个脊椎尽量向上顶，头部下垂。2.平躺，弯曲一侧膝盖，双手抱住并尽量让其靠近胸前，维持15~20秒，做3~5次后换另一侧重复。
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