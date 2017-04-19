几千年来，人们一直就人类的天然饮食展开辩论，且通常演变成食用其他动物是否道德的问题。狮子们没有选择，但我们有啊。
虽然人类没有哺乳动物为猎杀并食用其他动物而进化出的锋利牙齿和爪子，但送并不意味盈我们不能吃肉。
我们的早期祖先发明了武器和切削工具,以代替食肉动物锋利的牙齿。出土的动物骨头化石上布满了用石制工具切削的痕迹，这恰恰说明人类是食肉的。这还说明我们的肠胃似乎不怎么像是用来消化大量纤维植物类食物的。
但麸质也不算非天然食物。有很多证据表明，谷物早在实现人工种植前就已是主食了，至少对一部分人来说是这样。曾在加利利海沿岸的奥哈洛二号遗址生活的古人类在上一个冰期达到顶峰时就已食用小麦和大麦了，此后过了1万多年小麦和大麦才实现人工种 植。古植物学家还发现，生活在4万年前的尼安德特人的牙垢里含有淀粉颗粒，其形状呈现出典型的大麦及其他谷物的特点。食用谷物根本不是什么新鲜事。
饮食专家们提出了充分理由证明，我们如今吃的东西与我们祖先在进化过程中吃的东西并不一致。
当前的观点是,我们的饮食变化太快，基因跟不上饮食的变化速度。据称其结果就是患上“代谢综合征” 即包括高血压、高血糖、肥胖和胆固醇水平异常在内的一组疾病。这个说法很有说服力。想一想如果你给本应加常规汽油的汽车加柴油会出现什么情况吧。用错燃料会给整个系统造成严重破坏,不管是给汽车加油还是吃东西都是如此。
这很有道理,也难怪旧石器时代的饮食仍很受欢迎。在这个大主题下派生出很多不同的版本，但富含蛋白质和W-3脂肪酸的食物一再出现。牛肉和鱼肉很好，碳水化合物应从不含大量淀粉的新鲜果蔬中摄入。另一方面，谷物、豆类、奶制品、土豆和精加工食品已经过时。当前的理念是像我们石器时代的袓先那样进食——也就是吃牛油果菠菜沙拉、核桃和火鸡肉丁之类的。
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从古生态学角度讲，旧石器时代饮食很荒诞。因为在食物选择上，某物种在进化过程中的饮食完全取决于有什么东西可吃。正如植物开花结果发生在一年中的不同时节，我们祖先能获得的食物会随着他们周围的环境变化(从湿暖变为干冷再变回来)而变化。这些变化推动了我们的进化过程。
即便我们能重现过去特定人种的饮食的确切营养构成（但我们做不到），有关信息对根据我们祖先的饮食来设计菜单而言也没有意义。因为我们的世界在不断变化,我们祖先的饮食在过去也不断变化。仅去关注我们进化过程中的一个点没有什么意义。我们是不断进化的成果。人类分散居住在广阔的空间里。在河边森林里生活的人的饮食肯定与在湖边或广阔的热带稀树草原生活的人的饮食不同。
人类徂先的日常饮食是什么?这个问题本身没有意义。很多古人类学家如今都认为，气候的剧烈变化让我们的祖先在饮食上具备了变通能力，这也成为人类的特点。当前的基本观点是，我们所在的这个不断变化的世界将我们中比较挑食的人淘汰出局。大自然让我们成为可变通的物种，这正是我们几乎总能在大自然生物圈无数“自助餐桌”上找到东西填饱肚子的原因。（《科学美国人》月刊）
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