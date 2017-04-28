美政府公布史上最大减税方案 或会加剧贸易逆差

白宫首席经济顾问加里·科恩说，唐纳德·特朗普的税改建议将通过减少税档并取消某些税项来简化税法并促进经济增长。
全面改革税收体制
据美国华盛顿自由灯塔网站4月26日报道，科恩26日在白宫的一个新闻发布会上对记者说，特朗普正在推动1986年以来最重大的税收改革立法。科恩说，这一税改议案的重点在于创造就业机会、提振经济增长以及帮助低收入和中等收入家庭。
科恩说：“我们将减税并简化税法，具体做法是把当前的七个税档减至三个——分别是10%、25%和35%这三个税档。”
该计划还建议取消替代性最低税和遗产税。
科恩说：“（替代性最低税）制造了很大的难题和负担，纳税人必须两次计算税收，以算出哪种方式缴纳的税款更高。这毫无意义，我们应该有一部简单的税法。”
他说：“我们将废除遗产税。由于遗产税有可能造成重大经济损失，我国小企业主和农场主浪费了数不清的时间和资源去做复杂的遗产规划，以确保他们去世后子女不会缴纳巨额税款。”
科恩还说，税收计划还将让标准抵扣额翻倍，这样一来已婚人士就不必为2.4万美元以内的收入纳任何税了，这从本质上讲等于零税率。
他还说：“这一迄今最高的标准抵扣额还将有助于简化报税，因为必须列出减税项目清单的纳税人数量将大大减少。这意味着纳税人的税表可以像从前那样只有简简单单的一张了。”
该计划将让资本收益和股息的最高税率回到20%，试图通过促进资本投资来推动经济增长。该计划还将取消根据“奥巴马医改计划”对股息和资本收益征收的3.8%的税，科恩说这项税收直接打击了投资收入以及小型企业。
科恩说，白宫计划取消主要令富人受益的减税政策。但是，对房贷、慈善捐款和退休储蓄的抵扣政策将受到税改计划的保护。
科恩指出，该计划将向有子女抚养和家人护理开支的家庭提供税收减免。
国会仍存不小阻力
据英国《金融时报》网站4月26日报道，美国总统唐纳德·特朗普的顶尖经济团队公布了其所谓的美国历史上最大规模的减税方案，建议大幅削减公司税并简化个税计算方法，称此举将促进经济增长。
美国财政部长史蒂文·姆努钦表示，减税方案将把公司税税率从35%降低到15%，还希望通过“一次性”折扣税率吸引美国公司将巨额海外利润汇回国内。
姆努钦说：“我们希望简化个税体制，降低税率，促进经济增长。这将是美国历史上最大力度的减税措施和最大规模的税制改革。”
但特朗普的经济团队坦言，他们尚未与国会议员敲定方案细节。在特朗普即将迎来上任100天之际，政府推出的强势改革方案在国会引发了争议。
白宫首席经济顾问、原美国高盛公司高管加里·科恩认为，减税方案有望成为30年来最激进的一次改革。“现在是数十年一遇的机会、真正做大事的机会。”
姆努钦声称，在向参众两院共和党议员介绍减税方案后，政府与议员们“达成了共识”。
但他的一句话透露出与众议长保罗·瑞安的分歧。姆努钦表示，共和党议员方案中引起争议的进口税“在目前状态下”不太合适。
姆努钦同样无法保证税制改革方案不会对收入产生影响，因此也就无法保证改革方案能够长期实施下去，而长期性恰恰是瑞安强调的重点。没有民主党的支持，减税将只能是暂时措施。
姆努钦说：“我们的目标是使其成为长期措施，但阻力很大。如果推行十年也算聊胜于无。”
或会加剧贸易逆差
据美国《福布斯》双周刊网站4月26日报道，从竞选之初，特朗普就一直表达对贸易逆差的不满。但他的税制改革方案恐怕只会加重问题的严重性。
理由如下：特朗普税改的重要内容是把公司税税率从目前的35%削减到15%。不持党派立场的美国税务政策中心曾在特朗普参选时研究过他当时提出的类似建议，结论是减税将使美国财政部在头十年损失3.5万亿美元，在第二个十年里损失15万亿美元。
减税方案遭到共和党议员反对，是因为方案没有包含增加政府收入的内容。因此，人们不得不认为减税方案只会增加赤字。
财政赤字增加会导致什么情况？国家必须借更多钱维持政府开支，也就是说，要向中国、日本等国政府以及民间投资者发行债券。
扩大赤字通常意味着美联储必须不断上调利率（这一过程从2015年12月就开始了），鼓励投资者持续购买美国债券。有人估算称，赤字每增加一个百分点，利率就会上涨25个基点。
这有什么不好呢？虽然并非一贯正确，但近来的经济发展趋势显示，美联储上调利率会刺激美元汇率逐步走高。如果美元在国际市场走强，那么美国企业会发现很难与海外企业在国际市场上竞争。结果怎么样？出口减少，进口增加。
事实上，特朗普本人曾用同样的角度批评中国和德国：相比美元，中德货币“被低估了”，伤害了美国企业。
也许财政部还没有把这种复杂的关系解释给政府听。但巨额赤字确实会使贸易收支状况更加恶化。
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