中国核潜艇工厂罕见曝光 港媒：世界之最

港媒称，解放军在渤海造船厂建设“巨无霸”厂房，生产最新型核动力潜艇，该厂潜艇总装车间内部照片近日罕见曝光。由于时值美国航母加紧在亚太地区活动，南海及东海争端亦持续，此举似别有深意。
据《香港经济日报》4月19日报道，渤船重工前身为辽宁渤海造船厂，是中国唯一建造核潜艇的工厂。对比过去曾是全球最大的俄罗斯北德文斯克造船厂核潜艇生产车间，渤船新投入的厂房，无论是跨度及宽度都更为广大，称得上是“世界之最”，可满足同时建造5-6艘核潜艇要求。
据了解，中国核潜艇建造与航母相同，皆采用分段式模块建造，除了此次曝光的总装车间外，厂房内还有耐压分段制造车间。
去年8月渤船重工官方首次对外证实，该公司已经安装新型总装生产线，在当时就被认为是用于开建解放军最新核潜艇。
如今又再披露新型总装生产线室内船台车间内部画面，外界分析，其可同时进行2艘核潜艇的总装作业，095/096两型核潜艇将可同时建造，是中国扩大核潜艇产能的重要标志。
095型是中国海军的第三代攻击型核潜艇，预计将改进艇体设计、装备泵喷射推进系统，显著降低噪音，提升匿踪隐蔽性。
至于096型潜艇，则是为解放军海军开发的弹道导弹核潜艇，目前中国官方仍未公开它的性能参数。据推测，096型在艇体设计上更加类似于西方弹道导弹核潜艇。值得注意的是，中国同时研制射程可达1.2万公里的巨浪-3型潜射导弹，两者搭配将对美国造成巨大威胁。
美国科技网站日前的报道也曾指出，中国目前拥有3条核潜艇生产线，并且已有能力同时开建4艘，这意味着解放军可能在3年内建造10至12艘核潜艇，建设真正具有威慑力的“水下长城”。
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