中国在科技大棋局中攻城略地：要从文明古国变成科技超级大国

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站4月18日刊登《中国的大棋局》一文称，众所周知，围棋起源于中国，讲究的是占据主动，攻城略地。中国正在国际棋盘上推行科技战略，意欲让这个文明古国变成科技超级大国，中国在这方面也取得了不少进展，引发西方国家的警惕。事实上不少中国领导人喜欢使用军事语言来解释他们的政策。中国在阐述其工业战略“中国制造2025”时强调，制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场。
还有一家中国科技企业的老总在谈到科技发展时使用了“重新部署战场前线”“重型旅”等带有更强军事色彩的词汇，显然是受到了战场上排兵布阵的启发。
文章称，这种态度也激起了美国和欧盟的反应。美国信息技术创新基金会主席罗伯特·阿特金森充满偏见地形容中国的计划是“不择手段的进攻战略”。中国欧盟商会此前公布了一份苛刻又详细的针对“中国制造2025”的报告，标题为《中国制造2025：产业政策对弈市场力量》。中国的目标是在十大高科技产业，例如高档数控机床和机器人、节能与新能源汽车、生物医药、新一代信息技术产业等领域创造民族冠军。中国计划在10年内掌握本地市场，但是产品要具有全球竞争力，同时提出了具体的数字目标，例如到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。
中国已经有了几个这样的冠军，例如阿里巴巴、腾讯等。政府鼓励通过聘用提供创新能力或者专利的技术人员来加强这种趋势。中国正在推行购买创新能力和专利的政策，同时自己也在进行创新和开发专利，就像华为公司一样。
文章称，中国在机器人和自动化领域属于落后者，但因为面对人口老龄化和劳动力成本提高等问题，现在正在这一领域奋起直追，未来几年将成为机器人替代人工劳动的主要市场。这是面向智能制造业的一种进步。2016年夏天，中国家电制造商美的集团宣布收购德国最大的机器人制造商库卡公司。但是此举引起了默克尔政府的警惕，德国政府正在考虑如何阻止欧盟以外的资本收购德国战略性企业。事实上正是德国的“工业4.0”战略为“中国制造2025”提供了启发。
中国欧盟商会的报告提醒说，中国正在执行“精心打造的工业战略”，该战略包括进行补贴、持续国有企业、限制外国企业进入中国市场、国家支持收购欧盟和他国企业等手段。欧盟企业必须面对“用先进技术换取短期内进入中国市场”的强大压力。但是，不仅有欧盟企业被收购，最近腾讯公司收购了美国电动汽车制造商特斯拉5%的股份。
文章称，欧盟的批评是具有建设性的，向中国当局提出了如何更好地推动创新，将市场建设成中国经济决定性力量的建议。中国官员没有保持沉默，甚至认为商会的某些建议是有用的。例如，工业和信息化部部长苗圩指出，坚持市场化的改革方向，是制定“中国制造2025”及相关政策的出发点。但是他否认中国强迫外国企业用技术换取市场准入。
文章称，中国现在提出自主创新或者自给自足，寻求吸收和再创造外国技术。那些说中国不创新的人现在无话可说了。无论如何，中美希望避免贸易战。但是事情没那么简单，这是一盘全球棋局，争抢的就是技术领先优势。
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