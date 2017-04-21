特朗普对中国放软身段：在华美企松了一口气

外媒称，在华美国高管不再担心美中爆发全面贸易战，他们打算推动特朗普政府重启与中国达成双边投资条约的谈判。
据英国《金融时报》4月19日报道，唐纳德·特朗普总统对中国放软身段缓解了在华经营的美国企业对于贸易战争前景的最大担心，让美国高管们重新聚焦于推动中国放松投资限制的努力。
“我不认为（贸易关税）会成为最优先的事项之一，因为我的感觉是特朗普政府很可能认为，这也许不是施加压力的最有效方式，”中国美国商会主席蔡瑞德18日在北京对记者们表示。他之前在华盛顿开会期间称其为一个“火热的话题”，但表示它已不再是一个严肃选项。
“特朗普政府正在寻找一些别的杠杆点和压力点，用于说服中国开放市场和营造公平竞争环境，”蔡瑞德表示。
当常驻中国的美国高管下月会晤美国国会议员时，他们打算重启一个谈判达成双边投资条约的计划。就在2月份，这些焦急的高管还匆匆赶到华盛顿与特朗普政府紧急磋商，以化解后者对中国制造商品征收45%关税的威胁。
特朗普的竞选纲领注重保护美国制造商的措施，这一政策令在华美国企业震惊。在白宫新设立的国家贸易委员会，特朗普任命的主席彼得·纳瓦罗是出名的对华鹰派，也一直是对中国输美产品征收高额进口关税的最大倡导者之一。
自特朗普在几项竞选承诺上食言以来，这些恐惧已经减轻。美国总统上周做出的一个立场逆转是宣布不会把中国列为汇率操纵国。
“现实证明，竞选时期貌似美好的承诺实在算不上最重要的事项，”中国美国商会政策委员会主席莱斯特·罗斯表示。
相反，美国企业正聚焦于改变他们认为不平等的投资关系。例如，美国汽车制造商如果要在中国投资，就必须组建合资企业，还要面对50%的外资股权上限，而中国汽车集团在美国没有受到这样的限制。
奥巴马政府曾经在与中方谈判一份更短的“负面清单”，该清单列出中国不对境外投资者开放的投资领域。这份清单是一项全面的双边投资条约的一部分，旨在简化和促进美国在华投资。
然而，这些谈判在特朗普上任后陷入停滞。在他就任三个多月后的今天，一些关键的贸易职位，包括美国国际贸易委员会（ITC）的关键职位仍未任命人选。
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