朝鲜播放模拟导弹袭美视频，核试验场举行排球比赛引猜测

【韩联社4月19日电】朝鲜媒体19日报道称，朝鲜公布了对美国实施模拟导弹袭击的视频，这是其纪念已故领导人金日成的最新活动之一。
朝鲜国家电视台报道，这段视频是在16日朝鲜人民军国家功勋合唱团演出时播放的，画面显示的是一枚新型弹道导弹发射后，越过太平洋，命中了美国的某座城市。
当天，该合唱团正在为参加纪念金日成诞辰105周年阅兵式活动的官兵表演节目。
就在该视频公布之际，围绕着朝鲜核和导弹计划，朝鲜半岛的紧张关系在不断升级。外界猜测，朝鲜可能展开第六次核试验或发射一枚洲际弹道导弹。
在15日的阅兵式上，朝鲜在展示武力时公布了三种类型的洲际弹道导弹，并誓言用核打击回应华盛顿潜在的先发制人行动。
在16日的演出活动中，朝鲜还公布了一首有关其战略军部队的歌曲。
报道称，这首歌曲颂扬了朝鲜人民军战略军发射导弹的事迹。
朝鲜国家电视台报道称，演出大厅屏幕上播放的视频显示的是“舞水端”中程弹道导弹（朝鲜称其为“火星”-10导弹）。
在金日成诞辰日当天，朝鲜未采取挑衅性行动，但仍有可能在4月25日朝鲜人民军建军85周年纪念日进行核试验或导弹试射活动。
报道称，朝鲜领导人金正恩曾在新年致辞中表示，朝鲜已进入发射可打击美国本土的洲际弹道导弹的最后准备阶段。
【据路透社4月19日报道】朝鲜在纪念“国父”金日成诞辰的音乐会即将结束时，加入了模拟用导弹将美国炸成火海的镜头，引得现场观众一片欢呼，朝鲜领导人金正恩则报以微笑。
朝鲜国家电视台播放了这场音乐会的画面，周日的这场演出是为纪念金日成诞辰105周年。此前一天，平壤举行了盛大的阅兵式。
音乐会进入尾声时，现场播放了朝鲜2017年2月试射一枚导弹的视频。在视频中，还有多枚导弹升空，它们飞越太平洋，在美国境内爆炸，形成一个个巨大的火球。
在视频的最后，是燃烧的美国国旗与公墓中一排排白色十字架重叠的画面。
朝鲜国家媒体朝中社报道说:“演出结朿时，全体表演者和阅兵式参加人员向着金正恩爆发出热烈的‘万岁’欢呼声。
国家电视台的画面显示，金正恩面带笑容向大家挥手回应。朝中社说:“金正恩向他们亲切挥手,祝贺演出成功。”
【路透社华盛顿4月18日电】预测朝鲜即将进行核试验的美国专家周二表示，他们非常惊讶地从最新卫星图像上看到该国核试验场地正在举行排球比赛。
平壤和华盛顿之间的紧张局势逐步升级，分析人士本以为会看到一些活动，说明丰溪里核试验场地正在为地下核试爆做准备，没想到周日一个商业卫星会拍到这种照片。
华盛顿独立的朝鲜监测项目北纬38度网的专家乔·贝穆德斯说:“我们能看到他们在该设施的多个地点举行排球比赛：主办公区、指挥中心以及指挥中心旁边的卫兵营房。
贝穆德斯提出了两种可能的解释：试验场地可能进入了“待命状态”，或者比赛是为了迷惑观察家，因为朝鲜知道丰溪里一直受到监控。
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