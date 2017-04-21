美“航母乌龙”让世界大跌眼镜 难道是“空城计”？

【德国《法兰克福汇报》网站4月19日报道】题:特朗普和朝鲜：一切只是虚张声势？
这是一张展示强大和决心的照片：美军“卡尔·文森”号航母驶过深蓝色海面，激起水波。上周全世界媒体使用这张照片作为美军航母驶向朝鲜以威慑金正恩政权的头条配图。美防长马蒂斯说，美军舰队正在“前往朝鲜半岛途中”。特朗普高声宣布我们会派出一支舰队，非常强大。”
朝鲜作出愤怒回应，称已“准备好开战”。紧张加剧。专家预计朝鲜会在4月15日金日成诞辰纪念日进行核试验，而美国将予以回应。中国警告可能爆发战争并紧急呼吁各方保持克制。但最终，在上个周末，平壤的阅兵式和发射后立即发生爆炸的导弹试验并未引起太大轰动，而半岛附近海域也未见到“卡尔·文森”号的身影。
现在大家知道，美军舰队当时并未驶向朝鲜半岛，而是按原计划前往澳大利亚参加军演。这起信息披露事故给了美国政府当头一棒。据美国媒体报道，白宫、五角大楼官员和部分军方人士间出现了“沟通问题”。
不论导致出现错误信息的原因是什么，这一事件都将削弱美国在围绕朝鲜核计划的角力中的地位。平壤或许会认为自己的猜测得到证实，即美国人不敢真的实施军事打击。中国也可能得出特朗普的威胁只是虚张声势的结论。中国一家媒体称特朗普发表误导性的言论是在大胆地耍手段。中国一名政治学者甚至对《华盛顿邮报》说，特朗普政府上周末显然并未认真计划对朝鲜实施军事打击。
相反，澳大利亚知名军市问题专家罗斯·巴比奇明确反对“虚张声势论”。他说:“美国政府绝对是认真的。”他指出，“卡尔·文森”号可能是有意延迟抵达，目的是给中国向朝鲜施加政治压力的时间。
特朗普并未对围绕“卡尔·文森”号发生的公关灾难表态。这一事件可能会令他的可信度进一步受损。特朗普曾宣称“灵活”和“不可预知性”是其外交政策原则，但批评者则抱怨美国在对待盟友时缺乏可靠性。专家指出，如果盟友不再能指望相信特朗普，美国在亚洲的稳定者角色将受到威胁。
【英国《每日电讯报》网站4月19日文章】 题:特朗普派海军战斗群前往朝鲜是虛张声势吗？(作者英国伦敦大学国王学院客座教授戴维·马丁·琼斯）
特朗普宣称他会以更强力的方式处理朝鲜问题。针对平壤的挑衅，特朗普的国家安全事务助理麦克马斯特提高了调门，称“问题快要发展到决定阶段”。为加强上述论调，特朗普政府反复就上周派航母战斗群前往日本海发表言论。 但现在看来，这支令人畏惧的无敌舰队距朝鲜海域仍有数千海里。
特朗普只是虚张声势，还是故意拖延以便让中国有时间控制这个不可靠的盟友?鉴于特朗普看来并不犹豫使用武力来强化红线，后一种情况的可能性要大得多。特朗普似乎正以一种不可预测但强有力的方式应对朝鲜，认为他可以不打仗就促成更有效的遏制。
日韩帮特朗普唱“空城计”
【韩国《中央日报》网站4月20日报道】题： “卡尔·文森”号航母部署闹乌龙
对于“卡尔·文森”号的前进航线误传一事， 韩国军方表示，当时已从美方接到通知，“卡尔·文森”号来韩半岛的时间将比媒体报道的时间要迟一些。
按照这一说明，韩国军方明知“卡尔·文森”号在韩半岛的部署时间，却与美方一同放任媒体对此进行错误报道。 一位韩军相关人士说:“美国作为航母的主人都未发声，我方无法率先透漏实情。”还有分析认为，“卡尔·文森”号的前进航线争议是美国有意为之，并非沟通失误。
【美国《纽约时报》网站4月20日报道】题:航母驶向朝鲜竟是假新闻，韩国 人感到受骗了
就在10天前，当特朗普政府将“卡尔·文森”号航母派往朝鲜半岛水域的消 息传來时,许多韩国人担心可能要爆发与朝鲜的战争。也有些人为华盛顿喝彩， 称部署航母是美国承诺遏制朝鲜的一个强有力的象征。
本周三，该航母战斗群实际上是在数千英里远的水域向南(而不是向北〕驶入印度洋的情况公布之后，韩国人感到困惑、被骗，甚至被该国最重要的盟友美国操纵了。
韩国《中央日报》网站周三的一个大标题写道“特朗普的‘卡尔·文森’谎言”。该文章问道：“朝鲜常在阅兵式上展示假导弹，难道美国也和朝鲜一样，把‘唬人’作为其对朝政策吗?” 韩国国防部周三拒绝对此发表评论。但韩国 庆南大学分析师、前海军军官金东烨(音)说广韩国国防部不可能不知道‘卡尔·文森’号上周六不会出现在半岛水域。尽管如此，他们一言不发。”
韩国国防网络的运营者、军事专家申尹均 (音)说，为防止朝鲜进行核试验，特朗普似乎用 “卡尔·文森”号虚晃了一招。他说:“当韩国军方知道特朗普是在虚张声势时，他们出来澄清会是非常尴尬的。事实上这次虚张声势是有效的。 朝鲜周六没有进行核试验。”
日本内阁官房长官菅义伟周三被问及这个问题时拒绝作出直接回答。他说那是美军的行动。”但日本拓殖大学教授武贞秀士表示，不可想象日本军方对卡尔·文森”号的部署计划不知情，特朗普政府通过让外界保持对战斗群所在位置的误解，增加了对朝鲜的压力，东京的官员对此缄口实际上是在合作。
【路透社华盛顿4月 19日电】特朗普政府周三否认在美国航母战斗群驶向朝鲜半岛何题上进行误导，并称从未给出该航母战斗群的到达日期而且它们仍在途中。
上周早些时候:特朗普曾吹嘘已派遣一支“舰队”，并将此作为对朝鲜的警告。但当时“卡尔·文森”号航母战斗群仍远离朝鲜半岛，而且正朝相反方向行驶。
美军太平洋司令部周二称,该航母战斗群必须先完成与澳大利亚军队的联合训练，但现在它正驶往西太平洋。
白宫发言人斯派赛周三说:“总统称有—支舰队正驶向朝鲜半岛。那是事实。这事发生了。更准确地说，正在进行当中。”
美韩举行“起级雷霆”军演
【韩联社首尔4月20日电】据韩国空军20日消息，为遏制朝鲜挑衅，韩美两国空军投入100多架飞机实施代号为 “超级雷霆”的大规模空中作战演习。
“超级雷霆”演习每年举行两次。本次演习从14日起进行，为期两周，两军 100多架飞机和1200多名官兵参演，目的在于提升韩美空军联合作战能力。
韩美空军集中实施对横似目标的精确打击演习，假设受到地对空、空对空等攻击威胁的情況，以大规模攻击编队群进行应对。教演兵力分成“敌我双方”实施空中实战演习。韩方投入F-15K、KF-16、FA-50、F-41、F-5战机,C-130、CN-235运输机，以及E-737空中预警机等， 美军则投入F-16战机、U-2侦察机、AV-8B垂直起降攻击机等参演。
与此同时，韩国代总统黄教安20日主持召开部长会议，强凋要密切关注朝鲜挑衅的可能性，并加强应对态势。黄教安说，朝鲜建军85周年(25日）即将到来，朝方随时可能发起新一轮挑衅。
而韩国一名政府消息人士说，随着朝鲜进行核试验的可能性越来越大，美国空 军20日向朝鲜半岛以东派出核侦察飞机。这名消息人士说:“具有特殊用途的美军WC-135 ‘不死凤凰’侦察机今天紧急飞往东海上空。”这架飞机的任务是收集大气中的样本，以探测并确认核爆炸。
【英国《独立报》网站4月19R日报道】在朝鲜指责美国导致“热核战争随时 可能爆发”的情况下，上千美军士兵与韩国军队正在举行联合军演。
大约1000名美军和数百名韩国士兵参加了“超级雷霆”联合军演。特朗普政府 强调，这是例行演习。但朝鲜称，美军在朝鲜半岛已造成一种局势，热核战争随时可能爆发，美国想怎么打，平壤都会奉陪。
【美国《华盛顿邮报》网站4月19日报道】题:彭斯说美国未寻求与朝鲜谈判
美国副总统彭斯周一在朝韩非军事区表示,美国试图通过“和平手段和磋商” 解决朝鲜危机。但周三下午在接受本报采访时，他采取了较强硬的立场。彭斯说，特朗普政府要求朝鲜放弃核武器与弹道导弹计划，且不以与美国直接对话为前提。
如果美国不愿与朝鲜协商，而朝鲜不愿单纯因压力就放弃核导计划的话，美国 使用武力阻止朝鲜的可能性就增加了。
彭斯告诉本报:“超过25年了，我认为与朝鲜的协商之路是巨大的失败。我们 认为与朝鲜之外的国家进行会谈与磋商就能带来某种经济和外交压方，迫使朝鲜最终放弃野心以及弹道导弹计划。
【埃菲社华盛顿4月19日电】美国国务卿蒂勒森19日说，美国正考虑将朝鲜重新列为支持恐怖主义的国家。
蒂勒森当天往华盛顿的记者会上表示，美国正在重新评估朝鲜的情况，包括支持恐怖主义的问题以及通过其他途径向平壤施压。
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