央视刘芳菲连呼痛苦 传因丈夫神秘死亡

海外消息指，大陆央视知名主持人刘芳菲现任丈夫、香港富商刘希泳已经死亡。
刘芳菲4月9日在其社交媒体发布信息称，“痛到不能呼吸的感觉你们有过吗？痛到不能呼吸又不能言，你们有过吗？心脏停跳，那一刻会痛么？还是跳动着的人更痛？”
4月10日，她又写道“青丝一夜皓首，才知世间本无黑白。长泪百转湿袖，方见苍生自有清浊”。4月11日，她仅发出“生日蛋糕”“蜡烛”的表情。
随后便有消息称，令刘芳菲心痛的是其丈夫刘希泳已经神秘死亡。
海外数据显示，刘希泳在1970年代末作为大陆首批自费留学生曾到哈佛大学深造，毕业后在香港创业并成为永久居民。
但在1990年代末，刘希泳因涉原光大集团董事长朱小华案而被中纪委“双规”，并被关押过一段时间。
据了解，朱小华曾因受贿罪于2002年10月被判处15年有期徒刑。2015年，朱小华结束牢狱岁月，重新出现在大陆金融圈，并获得成功。
刘希泳在重获自由后，便与央视主持人刘芳菲相识，后两人走入婚姻。但是，海外消息又指，刘希泳在2016年11月又遭中共通缉，原因是涉嫌诈骗内地银行2亿多港币（1美元约合7.7747元）的贷款。
随后，刘希泳便失踪，直至如今传出被死亡的消息。虽然原因无法得知，但海外盛传他的死亡与中共政法系统的腐败有关，更被称为是“海伍德死亡案”的翻版。
目前，在大陆最大的互联网搜索引擎检索发现，有关刘希泳的词条数竟然为零，谷歌给出的信息则超过55,000条。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost