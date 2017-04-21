多名美国官员爆料称，俄罗斯智库为普京出主意干涉美大选

【路透社华盛顿4月 19日报】3位现任美国官员和4位前美国官员对本社记者说，俄罗斯政府的一个智库制定了旨往使 2016年美国总统选举对特朗普有利并削弱选民对美国选举制度信心的计划。
这些官员说，来自该智库的两份机密文件可以证实美国情报机构的结论，即俄罗斯曾积极干涉去年11 月8日举行的选举。美国情报官员在大选后获得的这 些文件来自位于莫斯科的俄罗斯战略研究所。
该研究所的成员是一些退休的俄罗斯高级情报官员，他们都是由普京办公室任命的。第一份文件是一份战略文件，她起草于去年6月份，曾在俄罗斯政府的最高层内传阅。
这7位美国官员说，这份文件建议,克里姆林宫应在社交媒体上发动宣传攻势；有俄罗斯政府背景的国际新闻机构应鼓励美国选民选择一位比奥巴马政府对俄罗斯态度更温和的总统。
第二份文件的日期是去年10月份,并在同样的范围内传阅。文件警告说，民主党总统候选人希拉里很可能胜出。因此，文件说，俄罗斯最好结束支持特朗普的宣传，更多地宣传选举舞弊，削弱美国选举制度的合法性,让希拉里名誉扫地。
由于这两份文件的机密性,这几位美国官员都是匿名发表上述言论的。他们也拒 绝谈论美国是如何获得这些文件的。
这些官员说，这两份文件成为奥巴马政府指责俄罗斯发动“假新闻”战和对民主党及希拉里的竞选团队发动网络攻击的重要证据。
—名美国前高级情报官员说:“这一直都是普京的目标，他要求该研究所为他制定路线图。”
这些官员说，去年3月，克里姆林宫就要求一些有政府背景的媒体，包括“今日俄罗斯”国际通讯社和“卫星”新闻通讯社，开始对特朗普谋求成为美国总统进行正面报道。
“今日俄罗斯”国际通讯社对此不予置评。而“卫星”新闻通讯社一位发言人说，美国官员称该通讯社参与了克里姆林宫的行动，这是“一派胡言”。这位发言人在一封电子邮件中说:“另外，这不是我们第一次从‘美国官方消息人士’那里听到这样的谎言。”
负责调查俄罗斯干涉美国大选的美国情报机构曾在今年1月份发表一份报告说，“今日俄罗斯”国际通讯社和“卫星”新闻通讯社发表反对希拉里的文章，支 持克里姆林宫的写手则在推特上发动攻势，质疑希拉里在竞选中领先的公正性。
报告说，“今日俄罗斯”发布的流传最广的一则关于希拉里的视频《克林顿夫妇在2015年如何把“善款”装进自己的腰包》，在社交媒体上的累计点击达到900万次。
报告还说，这两家通讯社“总是把特朗普塑造成传统媒体不公正报道的受害者”。
上述美国官员说，俄罗斯战略硏究所的这两份文件都没有提到过公布黑客窃取的民主党邮件以干扰美国大选。这些官员说，黑客事件是一次独立的秘密情报行动。
这些官员说，公开宣传和秘密黑客行动互为补充。“今日俄罗斯”国际通讯社和“卫星”新闻通讯社都卖力地宣传民主党邮件被公开一事，这些邮件中包含了很多令民主党汗颜的内容。
俄罗斯战略硏究所是克里姆林宫御用的外交政策智库。该研究所的网站显示，在这两份文件出炉时任该研究所主任的列昂尼德·列舍特尼科夫，曾在俄罗斯对外情报机构工作33年，职级达到中将。列舍特尼科夫今年1月从该硏究所退休后，普京任命米哈伊尔·弗拉德科夫接替他。弗拉德科夫2007年到2016年间任俄罗斯对外情报局局长。
今年1月31曰，普京办公室和该研究所的网站上都发表了普京在克里姆林宫接见列舍特尼科夫和他的继任者弗拉德科夫的照片和新闻。普京感谢列舍特尼科夫的贡献，并对弗拉德科夫说，他希望该研究所能提供客观的信息和分析。
【路透社莫斯科4月20日电】对于本社一篇报道称，俄罗斯总统普京控制的一家政府智库曾制定计划干预美国2016年总统选举、使其有利于特朗普一事， 俄罗斯20日称，此报道不可信。
本社在这篇报道中援引了 3名美国官员和4名美国前官员的讲话。
克里姆林宫发言人佩斯科未说，人们不应该在意那些以匿名消息源为基础的报道。他说对此我一无所知，我只能说，7名匿名消息人士的话不及一名真名实姓者提供的消息可信。”
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