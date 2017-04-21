中国成新能源汽车竞争主战场，本土企业实现低价盈利

日媒称，中国最大规模的汽车展会——上海车展近日开幕，全球主要车企展出了在中国拥有很高人气的运动型多功能车（SUV）为主的约1400款车型。庞大的中国市场的存在感逐年上升，并且成为新能源汽车竞争的主战场，本土企业的成长使竞争日趋激烈。
据日本《每日新闻》4月20日报道，各大车企纷纷在此次车展上推出新款SUV车型，与SUV同样有存在感的是新能源汽车。苦恼于严重空气污染的中国政府正在加大力度推广新能源汽车。
计划于2018年开始在中国销售插电式混合动力汽车的丰田公司在车展开幕前一天举行发布会，明确数年内将在中国市场推出电动汽车。本田公司19日举行了主力SUV车型CR-V的混合动力版本的全球首发仪式，并宣布将于2018年中期在中国市场投放电动汽车。日产公司预计，中国的电动汽车市场在2021年将达到100万辆，比现在翻一番，到2027年将进一步增至200万辆。该公司的战略是进入电动汽车前三强。
但是目前新能源汽车市场的主角是中国本土车企。此次展会参展的159辆新能源汽车中约三分之二来自本土企业。中国市场销售的电动汽车据说已经接近200款，进入这一领域的企业也在迅速增加。新能源汽车行业的领军者比亚迪公司去年的销售量超过10万辆。
日产中国业务负责人关润说：“本土品牌的电动汽车拥有很强的竞争力，独创性也在提升，而且成功地在经营中实现了低价盈利。”欧美车企也在强化对中国市场的争夺，在这样的背景下，围绕全球最大汽车市场的竞争将日趋激烈。
据俄罗斯《生意人报》网站4月19日报道，上海车展已经成功地以大批新款电动汽车的首秀令参观者感到惊讶。几乎所有参展公司都推出了新款电动汽车。本次车展显示出一个特点：日益富裕的中国中产阶层青睐高档轿车和SUV，而担忧城市环境恶化的中国政府坚持“建议”汽车公司推出更多环保型汽车。在这种背景下，上海车展展出了许多电动高档汽车和SUV就不足为奇了。
大众公司18日推出了I.D.CROZZ电动概念车。这款SUV的最大续航里程为500公里。
I.D.CROZZ只不过是在上海车展上首次亮相的诸多新款车之一。每天都会传来若干电动汽车首秀的消息。奥迪公司为e-tron Sportback概念车举行了全球首发仪式。斯柯达公司则在上海发布了电动概念车VISION E。
福特公司已经表示，将于2018年在中国推出混合动力车型蒙迪欧Energi，在今后五年内将研发纯电动SUV。沃尔沃公司也表示，在中国的工厂将开始生产电动汽车，并将它们出口到其他国家。通用汽车公司打算在2020年之前为中国市场生产至少10款混合动力和电动汽车，大众则计划推出13款。
据德国《商报》4月19日报道，不管是现在还是将来，中国都是德国汽车厂商最重要的市场。虽然长期以来，中国政府一直暗示它们应着眼于诸如电动汽车和自动驾驶等未来技术，可是德国厂商都表示拒绝，理由是市场尚未成熟。
但是环境已经发生了变化。中国比世界任何一个国家都积极地扩大发展电动汽车。仅2016年一年，中国市场上就出售了50多万辆电动和混合动力汽车。当前电动汽车已经步入正式发展的轨道。
德国人开始奋起直追。所有的大型汽车厂商都宣布了雄心勃勃的行动计划。市场引领者大众汽车已向市场推出首款在中国当地生产的电动汽车，并计划到2020年在中国售出大约40万辆电动和混合动力汽车。
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