澳大利亚收紧移民政策

澳大利亚总理特恩布尔表示，希望成为本国公民的人士将须经过更严格的测试，证明他们的英文水平以及体现“澳大利 亚价值观”。申请人还必须作为永久居民度过4年——比现行程序多3年。
这一变动宣布之前两天，澳大利亚先是宣布了提高对外籍技术人才签证的门槛要求。特恩布尔表示，这些修改将会保证移民能够更好地融入澳大利亚社会。
特恩布尔说:“他们要理解，他们是在对我们的澳大利亚价值观作出承诺。”特恩布尔表示，澳大利亚不以特定的种族、宗教或者文化定义自己。“这些基础价值观是令我们之所以成为澳大利亚人的原因，”特恩布尔说，“我们的公民入籍程序应该反映这一点。”
新的公民入籍法规将在今年稍后提交国会。
在解释什么可能算作是“澳大利亚价值观”时，特恩布尔表示，移民必须体现出对宗教自甶和性别平等的支持。“尊重女性和儿童……这是澳大利亚的核心价值”，他同时强调家庭暴力不会被容忍。
本周二，澳大利亚政府曾表示，将会更改现行具有争议性的签证政策,令外国公民在澳大利亚工作更加困难。
特恩布尔今天表示，这两项措施的宣布都是基于国家利益考量。反对党指责特恩布尔借宣布这些措施来获取政治利益。
周三，新西兰亦宣布，将会收紧对外籍技术人员申请工作签证的条件，包括提高最低收入门槛等。（英广）
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