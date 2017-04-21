俄罗斯外交部发言人痛批Facebook：实名认证屡被拒，解释可笑又奇怪

俄新社莫斯科4月19日电，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，社交网站Facebook（脸书）近几年以种种借口为由，不对其账户进行赋予特殊标志的实名认证。
扎哈罗娃指出，她在脸书的个人网页“足够受欢迎，访问人数多”，很多用户都询问扎哈罗娃这是否确实是她的网页，而不是“高仿号”。
扎哈罗娃表示:“几年前我搞明白了，为每个人作答太难，公众人物和账号应当有明确认证信息。脸书上有相关选项，通过在网页上显示特殊标志以表明通过认证。我们向脸书公司发出了请求，提交了证明我是谁的所有材料，请求对我的账户进行实名认证，以便不再有假网页，以便用户能够行使获得可靠信息的权利。结果至今我们还在试图获得认证标志。”
扎哈罗娃说:“(脸书给的)解释可笑又奇怪，起初我们被告知，要有更多用户访问网页，然后又说是技术困难， 难以从美国给出认证标志。但包括俄反对派人士在内的许多人都获得了认证。难以理解脸书是根据怎样的原则给出认证标志。”
此外扎哈罗娃指出，脸书出现了一些俄驻斯洛伐克使馆的假网页，但脸书管理人员拒绝关闭这些账户。
扎哈罗娃表示，这些网页公布误导用户的挑衅资料，而且其专业水准 “非常高”。
扎哈罗娃说:“在发出关闭假网页的相关请求后，脸书非但没有这么做， 反而关闭了俄驻斯洛伐克使馆的官方网页，保留了假账户。”
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