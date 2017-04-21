日本决意引领“无美国版TPP” 将在政治上牵制中国

“日本政府确定，在没有美国参与的情况下，将引领‘11国版TPP’”，日本《读卖新闻》20日报道这样称。美国当地时间19日，日本副首相兼财务大臣麻生太郎在美国宣布，今年5月将在越南召开的亚太经合组织(APEC)部长级会议上，寻求相关11国就此达成协议。日本的这股热乎劲儿20日并未得到响应，就连日本媒体也质疑，不是所有11国都愿意重启TPP。18日的日美经济对话中，美国副总统彭斯表示，“TPP已经是过去的东西了”。
据共同社20日报道，麻生太郎19日在纽约发表演讲，就美国退出的“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)表示，“会在5月的11国框架中推进TPP讨论。”关于前景，麻生称“以何种形式谈妥，还要看各方意见，所以现在不知道”。特朗普就任美国总统后，立即宣布脱离TPP，让日本十分不悦。《读卖新闻》20日称，在劝说美国“回归”未果后，日本政府决定改变方针。在目前亚洲的自贸圈设想中，除了TPP，还有包含东盟10国和中日韩等16个国家的RCEP谈判也正在进行，有传言称年内可能达成协议。但该谈判由中国主导，有日本政府人士认为该协议结果“可能市场不完全开放”。因此，日本转而决定引领“没有美国的TPP”。
“我国的立场是不排除任何选项”，日本官房长官菅义伟20日表示，将在5月份举行的TPP相关国家部长级会议上，“讨论什么才是最佳选择，为实现TPP已经达成的高级贸易规则究竟能做什么？”此外，他还强调，将继续不懈地说服美国加入。
日本这一表态的背景是，新设立的日美经济对话机制18日在美国召开首次会议，日本对美国在该会议上提出的条件非常不满。路透社20日称，日本拒绝了美国要求两国达成双边贸易协议的压力，特别是开放日本保护主义严重的农业市场。麻生称，对日本而言，日美双边协议的利益“很明显达不到TPP的水平”。他称，在TPP框架下，日本可以向美国做出一些妥协，承受损失，这些损失可以从与其他国家的贸易中弥补，但双边框架下不行。共同社20日称，据分析，日本政府把重点转向11国框架的TPP，也是为了制衡美国。
《日本经济新闻》20日称，引领剩余的11个国家达成TPP协议并非易事，目前日本和澳大利亚态度积极，但是越南等国由于在之前的交涉中，对美国作出大幅度的让步，因此可能会在重新谈判中要求变更协议内容。目前在剩余的11个国家之中，仍然存在“温差”。但日本政府试图在5月的APEC部长级会议上通过共同声明，确定相关11国在没有美国参与的情况下继续协商TPP。
除了日本，只有澳大利亚、墨西哥近日对“没有美国的TPP”表示出兴趣。据路透社20日报道，墨西哥经济部长瓜哈尔多表示，TPP没有美国也可继续执行，只需要修改一些条款。共同社20日称，日本国内不少声音认为，缺少美国这一庞大市场的TPP对日本企业吸引力不大。日本电视台称，日本政府认为，通过引领“11国TPP”更能牵制特朗普政权。但是，如果真正开始重新交涉，会因为需要变更庞大的协议而无法避免让协商陷入长期化。
日本企业中国研究院执行院长陈言20日接受《环球时报》记者采访时表示，日本“引领”的TPP没有实际意义，成功的可能性也不大。他表示，新加坡、越南等TPP缔约国热衷于此的核心原因，是希望通过贸易和关税减免政策扩大向大国出口。日本虽然是世界第三大经济体，但人口只有1亿多，并不能为世界提供一个巨大的产品消费市场。“可以说，在美国和中国不参与的情况下，TPP的概念虽好，但没有意义，以日本的经济规模和能力，它引领下的TPP对世界经济的影响会非常小”，陈言称，安倍政权实际打的主意应该是希望通过TPP拉帮结派，牵制中国，但结果恐怕未必会如他所愿。（环球时报）
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