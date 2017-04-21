开放自动驾驶技术，百度拟打造汽车版安卓

中国最大的搜索引擎团团百度启动了一项试图通过向竞争对手开放其自动驾驶 技术秘密而成为汽车版安卓的努力。
周三在上海国际车展上，百度公司宣布了其名字令人影响深刻的“阿波罗”计 划。据该公司描述，这是一个“提供给汽车及自动驾驶行业合作伙伴用以开发自动驾驶系统的开放、完整和可靠的软件平台”。
此举看起来是受到了谷歌公司的启发：谷歌通过把安卓系统作为可由合作企业加以定制的开放源码工具套件推出，而成为智能手机领域的统治者。
百度称，它将分阶段开放其技术。今年7月它将分享用于“限制性环境”驾驶的知识产权，随后将在年底前公开其在简单城市道路状况下的车辆自动驾驶技术。该公司称，到2020年将推出“在公路和城市开放道路上的完全自动驾驶能力”。
汽车技术的开放并非没有先例：2014年，电动汽车厂商特斯拉公司曾向竞争对手主动提供技术秘密，试图以此增进人们对低排放车辆的兴趣。
在此之前，百度曾寻求通过与中国国内汽车厂商如北京汽车和奇瑞汽车合作开发自动驾驶技术。这些企业还一直利用林肯汽车在美国加州进行道路测试。
百度被广泛认为在人工智能技术方面拥有超出其国内竞争对手的优势，并且在该领域中经常被与国际商用机器公司(IBM) 和谷歌相提并论。不过，上个月百度由于公司内一些最资深人才的出走而遭遇挫折。今年3月，百度首席科学家、人工智能权威吴恩达离开公司。而本月百度自动驾驶事业部总经理王劲称自己将离职创业。
北京迈博瑞咨询公司的马克·纳特金说，百度开放其技术之举的意图模糊。他 说:“人们可以把这看作是一个试图跃入启动驾驶技术前沿的雄心勃勃的壮举……但是也可以把这看作完全独立开发这一技术行动的一个后退。”（英国《金融时报》网站）
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