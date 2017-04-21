习近平要求中国军队新组的84个军级单位时刻准备打仗

印度报业托拉斯网站4月19日刊发题为《习近平要求中国军队做好打仗和现代战争准备》的文章称，中国国家主席习近平要求中国军队新调整组建的84个军级单位时刻准备打仗，并增强新质作战能力。
文章称，习近平18日在北京接见新调整组建军级单位主官，要求他们适应一体化联合作战要求，提高部队科技含量。
他说，新调整组建的单位要集中精力研究军事、研究战争、研究打仗，做好军事行动各项准备。
他还要求这些单位加强实战化训练，增强新质作战能力。按照中国军队的说法，“新质作战能力”通常指电子战、信息战和太空战的作战能力。
文章称，虽然中国军方未透露这些新单位是如何组建的，但鉴于中国军队正在实施裁军30万的计划，它们很可能是由现有部队重组而来，而不是由新招募人员组成。
在去年12月中央军委一次会议上，习近平要求调整优化军队结构，压减数量规模，推动部队编成向多能、灵活方向发展。
文章称，本次新单位的调整组建正是当前中国军队大规模改革的最新举措。
中央军委誓言建设精简高效的指挥体系，减少非战斗机构与人员，打造能打赢现代战争的强大军队。
俄罗斯《独立报》4月20日刊发题为《在2020年前使中国军队成为全世界最强》的文章称，中国国家主席习近平宣布改组军队。中国军队新调整组建84个军级单位。通过打破官僚制度，中国希望把军队变成能在亚洲和其他地区捍卫国家利益的力量。
文章称，中国人民解放军这次改革始于2015年。专注中国军事问题的研究人员表示，目前的改组是改革的第二阶段。
据路透社报道，去年，中国的七大军区改为五大战区，四个总部——总参谋部、总政治部、总后勤部和总装备部被取消，取而代之的是15个职能部门。
俄罗斯科学院远东研究所主任研究员瓦西里·卡申指出：“中国领导人的目的是仿效俄罗斯的军队改革之路。俄军通过改革，摆脱了20世纪中期的过时编制，成为能在叙利亚开展行动的力量。中国人将此视为榜样。同时，他们还总结了我们的经验和教训，并写成了书。”
文章称，中国现在的军队是在内战时期作为中国共产党的武装出现的。一些部队保留了内战或朝鲜战争时期的传统，不愿改变自己的文化。
文章称，现在似乎要把一切都统一起来。问题在于，各军种编制改革的进度不一，旧体制的残余仍然存在。但改革方向是一致的：取消团级部队，让各军种结构向西方靠拢，部分向俄罗斯靠拢。
文章称，建立84个军级单位具有重要意义。这为军官晋升、调整工资、明确地位铺平了道路。与俄罗斯和西方国家不同，中国的军衔不是军人地位的最主要标志，职务和级别更为重要。
卡申表示，2020年被定为一条分水岭，届时，中国军队应掌握世界经验，成为采用现代化指挥系统，能在战场进行诸兵种、军种协作的机动力量。总而言之，习近平改变了中国军队的面貌。
文章称，强大的中央集权制度使军队能够迅速适应军事技术的不断变化。中国军队在制造军用航天器、网络武器、信息战工具上投入巨大。
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