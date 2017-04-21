全球胃癌患者一半在中国，这五种吃饭方式易导致胃癌​！

20日，第12届国际胃癌大会在北京开幕，这也是国际胃癌大会首次在我国举行。记者了解到，目前我国胃癌每年新发病例约为68万例，占全球发病病例的一半左右，大部分患者诊断时已为进展期胃癌。北京市胃癌发病率为十万分之17.53，在男性肿瘤发病率中排第四位，在女性肿瘤发病率中排第八位。
东亚地区胃癌发病率最高
北京大学肿瘤医院的专家指出，世界各地的胃癌发病率存在巨大差异，最高的地区包括东亚、东欧以及中南美洲部分地区，西欧和北美的发病率则相对较低。胃癌的发生与幽门螺杆菌感染密切相关，作为最大的发展中国家，我国成人幽门螺杆菌的感染率高达60%，属于胃癌高发国家。
胃癌被发现时多为中晚期
由于胃癌一经发现常为中晚期，患者存活超过5年的机会一般低于30%。而如果筛查出早期胃癌，通过内镜手术或外科手术治疗，患者存活5年的机会超过90%。胃癌患者中，三四十岁的青年患者并不鲜见，回顾他们的日常生活，会发现很多胃癌年轻患者都是抽烟成瘾、嗜酒如命、喜食油炸热烫食物、烟熏烧烤肉食，三餐不定时、蔬菜水果摄入少、工作压力大、精神压抑、缺乏体育锻炼等。
40岁以上是胃癌高发人群
不健康的生活饮食习惯是胃癌发生的重要危险因素。中国学者将40岁以上具备以下条件之一者确定为胃癌高危人群，建议作为筛查对象，包括：胃癌高发地区人群；幽门螺杆菌感染者；曾经患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病；胃肠道肿瘤患者父母和亲兄弟姐妹；存在胃肠道肿瘤其它高危因素等。此外，流行病学资料显示部分胃癌有家族聚集倾向，其中遗传性弥漫性胃癌是由基因突变引起，突变的携带者一生中有80%的概率发生遗传性浸润性胃癌。
五种吃饭方式容易导致胃癌
胃癌似乎偏爱于上班族，不少上班族患上胃癌。上班族经常不能定时吃饭，即使吃饭也是狼吞虎咽的，这些吃饭的方式都是导致胃癌的原因。以下五种吃饭方式容易致癌，一起来看看吧。
1、吃得过饱
我们的先辈在很早以前就认识到吃得过饱会对身体造成危害，《黄帝内经》里面说了句非常经典的话：“饮食自倍，肠胃乃伤。”说明一次吃很多东西，首先损伤的是我们自己的肠胃。中医古书《济生方》也指出：“过餐五味，鱼腥乳酪，强食生冷果菜停蓄胃脘……久则积结为症瘕。”从古人的经验看，饮食过量就会使肠胃功能失调，时间久了，生病得癌也无法避免。
2、蔬果吃得少
膳食讲究平衡，蔬菜水果是我们日常膳食中的重要组成部分，所以，如果平时只爱吃肉，不爱吃蔬菜和水果，就增加了患癌的风险性。研究表明：长期大量摄入红肉和熟肉制品分别使结肠癌危险增加29%和50%。
3、吃得过快
吃东西狼吞虎咽仿佛成为这个时代上班族的一个通病，工作和生活的压力让上班族处于一个高度紧张的状态中，吃饭好像只是为了简单的身体需要，所以，吃饭速度非常快。实际上这样对身体健康非常不利。吃饭快，食物的咀嚼不细，易损伤消化道黏膜，产生慢性炎症；另外，吃饭快，食物团块的体积大，易对食道和贲门等消化道产生较强的机械刺激，久之会引起消化道损伤甚至癌变。
4、吃滚烫的食物
临床中，医生发现很多消化系统癌症患者，特别是食管癌、胃癌患者，他们有一个共同的特点，就是喜欢吃非常热的食物，每顿饭都恨不得吃那些刚出锅的东西。咨询一位被确诊为食管癌的患者饮食情况，发现他平日不但喜欢吃烫嘴的饭菜，还非常喜欢喝热茶，就是这些不良的饮食习惯，造成他中年发病。
5、饮酒过多超量
从保健方面讲，适量饮酒能兴奋神经，让人产生愉悦的感觉，有提神醒脑、舒筋活血的生理功能，可以松弛血管，改善血液循环，提高人体免疫力，增进食欲，有利于睡眠。最近，国外的研究分析显示，每日饮酒少于20克，可使冠心病风险降低20%，在糖尿病、高血压、陈旧性心肌梗死病人中，也得到同样结果。（北京晚报）
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