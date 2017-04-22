中美竞争如同“龟兔赛跑”，中方终将胜利

美国外交学者网站4月19日刊发美国乔治·华盛顿大学国际关系学教授阿米塔伊·埃齐奥尼的文章《中国人要赢了吗？》称，英国《经济学人》周刊在最近的文章《龟兔赛跑》中（也许无意间）揭示了许多西方人对中国崛起的矛盾心理。在这个版本的龟兔赛跑寓言中，中国是“乌龟”，虽然行动缓慢，但终将赢得胜利，成为全球大国；而美国则是“兔子”——特朗普政府毫无章法地从一个地方跳到另一个地方。这篇文章明确指出：“《伊索寓言》知道这场比赛的结果如何。”中国获胜。
文章称，如何才能知道中国正在稳步前进？《经济学人》在对中国宣传语的变化进行语义分析后发现，早期提出的是中国应该“发挥作用”，到2010年时变为中国应该“积极”发挥作用。今年1月，中国领导人在达沃斯的发言则带有一种情绪，即中国应该“领导经济全球化”。如果上述分析还不能令读者完全相信中国的全球抱负，那么还有更多证据：中国政府今年的政府工作报告中13次提到“全球”或“全球化”。我们最好为中国主导全球做好心理准备。
文章称，《经济学人》观察到的另一个中国正在超过美国的迹象是，中国越来越希望成为其他国家的表率，这体现在中国积极推广“中国方案”。正如文章所指出的，“目前还没有人给中国方案下定义，但无论它的定义是什么，都存在一个万能的中国方案”。相较于旨在为发展中国家指明道路的“中国模式”，“中国方案”是要让所有国家（包括西方国家）都接受中国的方式，至少《经济学人》所援引的一位咨询师的观点如此。
谈到中国的实际行动时，这篇文章呈现了截然不同的图景。文章发现，中国正在成为一个更好的全球公民。文章称：“中国正在成为更积极的联合国成员，但中国并不寻求主导联合国。”中国对二十国集团决策的遵守也高于平均水平。中国还帮助应对气候变化的努力成为二十国集团的优先议题。此外，在特朗普似乎倾向于让美国违背气候问题承诺的情况下，中国准备独自推动或与其他国家合作推动这一进程。
文章最后所呈现的是：中国不是一个雄心勃勃的霸权国家，它不得不努力弥补因美国从全球体系中抽身而留下的空白。需要补充的一点是，不应将所有的大国关系都视为争夺头把交椅的竞赛，更不应将其视为一场零和博弈。无论是美国、中国，还是其他“乌龟”、“兔子”，或是其他所有“动物”，都有大量的工作要做，也都要肩负重担。
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