中国“无人机大单”引猜测 美媒：或改变中东力量态势

美国外交学者网站4月20日发表美国青年外交家组织研究员伊恩·阿姆斯特朗的文章《中国重大无人机交易的背后是什么？》称，中国向沙特出售数量空前的无人机，成为中东地缘政治中不可忽视的变数，或将使地区力量态势发生转变。
文章称，前不久，当中国透露它已经获得中国无人机外销历史上“最大的海外订单”时，它非常神秘——隐瞒了这笔交易的价值和武器接收方。
寥寥数语掩盖了这笔交易的重要性。现在有报道称，这笔交易是向沙特阿拉伯出售数量空前的300架“翼龙”-2无人攻击机。此后，一个流传更广的传闻是，两国还达成了一项协议，要为沙特建造一条“彩虹”-4无人机生产线。
文章称，中国与沙特阿拉伯连续的无人机交易在一定程度上缘于上届美国政府实施的严格的无人机出口政策，这些政策依据人权纪录对销售实施限制，使得美国与利雅得的交易成为不可能。价格也是一个同样重要的影响因素，中国无人机估计要比美国机型便宜得多。
最新统计数据显示，美国空军拥有93架MQ-9“死神”无人机，这是与报道中沙特从中国购买的机型最为相似的武装无人机，是五角大楼无人化打击能力中最重要的组成部分。
对沙特阿拉伯来说，购买相当于美国“死神”机群规模三分之一——甚至超过这个规模——的无人机便会大幅提升它的军事力量。此外，沙特阿拉伯已经从北京获得了若干架具备打击能力的“彩虹”-4无人机和第一代“翼龙”无人机。
文章称，沙特阿拉伯的中国造无人机机群将不断扩大，这些无人机将部署在哪里，部署规模有多大，这些问题现在成为了中东地缘政治中不容忽视的变数。然而，这产生的担忧是，两国的无人机外交会促使具备打击能力的无人机更快向其他中东国家扩散。
中国以无人机为核心的交易背后的战略利益，还在于瞄准了其他寻求进入武装无人机俱乐部的中东国家。其他中东国家将更倾向于把获得武装无人机作为一项抗衡沙特军事能力的措施。
文章称，单纯从战术角度来看，这可能有利于中国——至少在初期是这样。中东无人机扩散很有可能会提高各国打击该地区暴力组织以及保护公民和基础设施的能力。这包括保护中国分散在中东各地的不断增加的资产，而与此同时，北京不需要放弃其不干涉政策。
然而，在战略上，对无人机使用的更广泛研究已经表明，地区力量态势将会发生转变，并且转变会造成不稳定。尤其是考虑到中国开始提供本地造廉价无人机后，中东可能会突然出现无人机扩散。寻求利用中国无人机的国家可能会更加积极地参与当前和未来的冲突。一个直接的例子可能是，沙特阿拉伯在叙利亚冲突中更加活跃——利雅得此前一直通过有人驾驶飞机为由美国主导的空袭提供适度支持，但由于无人机消除了人员伤亡风险，它现在可能会更频繁地进行轰炸。
文章称，中国锁定中东无人机市场的努力只是为武装无人机出口敞开了大门。随着中国在该地区的影响力不断增强，中国将在自己创造的中东战略环境中增加行动。
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