美企期待中国放松市场准入

美国之音电台网站4月20日刊文称，中国美国商会在4月18日公布的年度报告中呼吁，特朗普政府应在与中国的贸易谈判中把主要精力放在放松中国的市场准入上。
文章称，美中元首4月初在佛罗里达海湖庄园首度会晤后宣布双方将制定一个解决贸易失衡的“百日计划”。外界预测，中方很可能会在相对容易的农产品和金融投资领域对美国企业开放更多市场，但一位前官员表示，美中贸易谈判应着眼于解决根源性问题，否则将只能是治标不治本。
中国美国商会在《2017年度美国企业在中国白皮书》中表示，中国公司能够在海外自由开展业务，而中国持续限制外资企业在中国投资，待遇严重不对等。报告称，美国应该确保中国提供公平的商业竞争环境。
4月初在海湖庄园举行中美元首会晤后，北京并未向外界预期的那样在贸易方面向华盛顿做出任何具体承诺。相反，双方宣布要谈判制定一个“百日计划”，也就是拿出一个为期100天的具体行动方案，解决长期以来美中之间棘手的贸易问题。
目前，美中双方都没有公布相关的谈判目标、进展和细节。对华贸易问题专家埃米·切利科表示，美中对“百日计划”的目标各不相同。她说：“从中国的角度来看，这个‘百日计划’可能会包括要求美国取消对中国的出口管制措施，不对中国商品单方面提高关税，还有要求美国认可并支持中国的‘一带一路’。”
美国总统特朗普在竞选时曾多次表示要在贸易问题上对中国采取强硬措施，包括将中国列为汇率操纵国以及对中国商品征收惩罚性关税等。但切利科表示，美国企业并不希望美国限制进口中国产品从而引发美中贸易战。相反，它们想要美国政府采取行动，让中国全面开放市场，营造公平竞争环境。
“我认为，美国企业特别期待的是中国同意取消一些贸易和投资壁垒，无论是在云计算服务、技术转让、知识产权保护，还是因政策制定缓慢或不透明所导致的外国公司完全无法进入的领域。”她说。
切利科说：“相比竞选时，特朗普当选后在贸易问题上对中国的态度有了明显变化。”
切利科表示，之前主张在贸易问题上对中国采取强硬立场的人物，如纳瓦罗和班农等鹰派人物的声音看上去正在被白宫内更温和的声音取代。
中国美国商会现任主席蔡瑞德建议美国政府在与中国的谈判中“动用箭筒中的每一支箭”。他表示，如果要做出某种取舍，我们可能会失去帮助美国在两国经济关系中创造公平竞争环境的部分动力。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost