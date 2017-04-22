法国大选前假新闻充斥网络

【路透社巴黎4月20日电】据牛津大学硏究者们所做的一项研究显示，在法国总统大选前，社交媒体上充斥着假新闻，但没有去年美国总统大选时那么严重。
这项将于21日公布的研究和另一项19日公布的硏究，为法国、德国和美国官员关于俄罗斯试图复制对美国大选进行网络干涉的抱怨提供了证据。
就在法国总统大选第一轮投票的前几天，这项硏究称,在法国，不实消息有时会占到推特上政治链接的四分之一。研究将“垃圾新闻”定义为故意错误的叙述，那些表达“极端意识形态、党派色彩太强或阴谋论的”观点但具有逻辑错误的叙述，以及把观点当作事实来传播的报道。
牛津互联网硏究院所做的这项研究称，“法国选民分享的信息比许多美国选民分享的信息质虽要高,而跟德国网民分享的新闻和信息质量差不多。”
巴黎第八大学的凯文•利莫尼耶说,这项研究采用了最近一周推特上的数据，但脸书网站发挥了更大作用。他受法国政府委托，硏究大选中社交媒体的操纵行为。
脸书网站最近在法国暂停了3万个被怀疑是自动账户的ID。尽管该网站称这一清理行动是为了防止乱发广告而采取的，但其中许多账户传播的是与政治有关的不实消息和宣传内容。
据利莫尼耶和前美国联邦调查局特工、乔治•华盛顿大学网络与国土安全中心高级研究员克林顿•沃茨说，在允许自动账户存在的推特上，在去年美国大选期间支持共和党候选人唐纳德•特朗普的那些账户中，有许多已经转向宣扬阴谋论和极右翼观点。
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