给智能手机“判死刑”，扎尔伯格押注增强现实技术

众所周知，马克•扎克伯格把脸书的未来押注在增强现实(AR)技术上，这种技术将数字影像叠加在现实世界上，就像“阅后即焚”照片分享应用程序标志性的滤镜一样。
今年的F8 开发者大会于本周召开，扎克伯格在会上表示加倍看好公司 2016年首次披露的雄心勃勃的十年总体规划。根据相应时间表,脸书预计将在未来十年内把人工智能、无处不在的互联网连接以及虚拟和增强现实技术变为公司业务有生命力的组成部分。
为加快增强现实技术——十年规划的主要内容——的发展速度，扎克伯格为“相机特效”平台揭幕。从根本上讲，这是为外部开发商开发增强现实应用程序提供的一套工具,用户可通过现有脸书应用程序的相机功能加以使用。
虽然这个消息看似很平常,但亳无疑问，脸书再次让自己处于与谷歌公司和苹果公司正面竞争的状态，试图创建另一个“平行宇宙”——一批不依赖智能手机市场的应用软件和工具。正如《纽约 时报》所指出的，扎克伯格早就对脸书未能打造属于自己的、可靠的智能手机操作系统大失所望。
这一次，脸书也是在对技术行业中的几乎所有其他人宣战。虽然这至少需要十年才能见分晓，脸书今天谈论的问题只是朝着智能手机灭亡、变得越发荒涎离奇的未来缓慢迈进的过程中的又一里程碑。
在脸书F8大会上，扎克伯格以一副易于佩戴、标准式样的眼镜展示了公司的增强现实技术构想，他阐述了如何在客厅里安装一面比最大的电视机还要大的虚拟“屏幕”。
扎克伯格在发表主旨演讲前告诉《今日美国报》记者:“我们不需要一台实体电 视机。我们可以花1美元买‘电视’应用程序，将节目投在墙上就能看了。想一想究竟有多少实物我们并不需要其以实体形式存在吧，这实在太令人惊奇了。”
假使你对把计算机戴在头上的点子感兴趣，那他的话是有道理的。
这不限于电视机。这套理论可以延伸到智能手机、平板电脑、智能手表、健身追踪器或任何拥有屏幕的物件上。扎克伯格甚至展示了一款街头艺术装置, 在你使用脸书相机应用程序使其呈现出一幅壁画前，那只是一堵空白的墙。
对于已凭借HoloLens全息眼镜涉足这一领域的微软公司而言，这是意料之中的结论。
HoloLens项目负责人亚历 克斯•基普曼最近称，智能手机的灭亡是增强现实及相关技术发展的“自然结果”。 （英国《独立报》）
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