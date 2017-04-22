特斯拉全球召回5.3万辆车

【路透社伦敦4月20日电】美国特斯拉汽车公司周四表示，将在全球召回5.3万辆Model S和 Model X汽车，以解决一个驻车制动方面的问题。
这是该公司历史上规模最大的一次召回，消息公布后其股价周四收跌 0.99% 至 302.51 美元。
特斯拉在其网站上发表声明称， 2016年2月至10月生产的Model S 和Model X汽车的电子驻车制动系统中，可能有一个由第三方供应商制的小零件存在问题。
特斯拉称,还没有出现因该问题导致事故和受伤的情况。
特斯拉表示，召回车辆中受此问题影响的比例可能不到5% ,更换零件的时间不超过45分钟。
【美国《华尔街日报》网站4月21 日报道】特斯拉汽车公司周四表示，正在召回5.3万辆Model S轿车和 Model X运动型多用途车(SUV),因为这些车辆的电子驻车制动系统可能存在故障。
这家硅谷汽车制造商表示，出于谨慎考虑，正在对上述车辆进行自愿召回。特斯拉表示，这些车辆含有一个小型装罝，一旦破损，会导致刹车停在原位无法释放。
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