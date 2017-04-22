伊万卡品牌全球销售额激增

英媒称，伊万卡-特朗普品牌的全球销售额自她父亲当选美国总统以来急剧上升，该公司在菲律宾、波多黎各、加拿大和美国至少又提出了9个新商标的注册申请。“第一女儿”品牌的商业“发动机”比以往任何时候都要动力强劲，尽管她还在位于白宫西翼的办公室开启了政治生涯。
据英国《独立报》网站4月19日报道，在遭到抵制且若干家商店限制销售伊万卡品牌商品的情况下，她旗下品牌2017年迄今的销售额仍创下新高。
虽然伊万卡·特朗普不再管理自己的品牌，却仍是老板。该品牌据说销路不断扩大，已推出了新的运动休闲服装和平价珠宝产品，同时还在不断扩大其知识产权在全球的领地。自特朗普总统的就职典礼举行以来，伊万卡·特朗普商标公司在华申请注册的多个商标已获暂时批准。
负责道德规范问题的律师们说，唐纳德·特朗普治下的白宫的商业倾向在现代美国政治史上是前所未有的。这种倾向造就了一个道德陷阱丛生的陌生格局，迫使消费者和零售商努力与伊万卡那些由女式衬衫、连衣裙和坡跟鞋构成的中端产品激起的不可思议的狂热作斗争。
利用公职声望打造品牌并不违法。不过，利益冲突法规定，像伊万卡和她的丈夫贾里德·库什纳这样的联邦官员不得参与可能对本人或配偶经济利益产生影响的政府事务。有些人说，伊万卡的生意做得越大，越是有可能损害这两名受信任的顾问在贸易、知识产权等核心问题上向总统提供可靠建议的能力。
为解决道德相关问题，伊万卡已将旗下品牌资产移交一个价值超过5000万美元的家族基金，她还承诺不参与存在利益冲突的事务。她已不再经营自己的设计生意，并已将日常经营职责移交给伊万卡品牌总裁阿比盖尔·克莱姆。与此同时，她的丈夫已采取措施与自己大肆扩张的纽约房地产生意保持距离。（参考消息网）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost