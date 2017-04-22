俄罗斯向朝鲜边境部署军队和装备

随着越来越多的人担心平壤和美国之间就朝鲜核计划发生军事冲突，俄罗斯已经向它同朝鲜的边境运送重型军事装备。
据英国《每日电讯报》网站4月20日报道，联合国安理会强烈谴责了朝鲜最近的导弹试射，并威胁对平壤采取新的制裁措施，以惩罚其“引发地区动荡的行为”。正是在这个时候，俄罗斯的远东发生了一系列军事活动。
报道称，在一份得到一致赞同的声明中，安理会要求朝鲜“不再进行更多核试验”。它还说，平壤的“非法导弹活动大大加剧了本地区和本地区以外地区的紧张”。
朝鲜《劳动新闻》20日在一篇社论中说：“如果我们发动超强的先发制人打击，这不仅会立刻彻底消灭驻扎在韩国及其周边地区的美帝国主义侵略军，而且会立刻彻底毁灭美国本土，并把其化为灰烬。”
俄罗斯远东的居民和地方媒体说，自周末以来有大规模军用车队向俄朝边界方向行进，俄军队似乎是在执行应急计划，以应对美国和朝鲜可能爆发的军事冲突。
报道称，当地一个新闻网站公布的视频显示，一列火车搭载12辆履带式车辆——其中包括“托尔”地空导弹系统——经过哈巴罗夫斯克，向符拉迪沃斯托克的方向驶去。
该视频中可以听到一名男子的声音说：“有人说朝鲜相关局势是虚构的，但这已经是当天上午以来我们看到的第3趟运送设备的列车。看起来有些东西已经送到俄朝边界了。”
地方媒体援引当地居民的话报道说，人们还看到，包括装甲运兵车和直升机在内的重型装备通过哈巴罗夫斯克-符拉迪沃斯托克高速公路运往南方。
俄罗斯军方一名发言人说，这一系列军事活动是“常规”演习的一部分。
俄罗斯东部军区发言人亚历山大·戈尔杰耶夫上校对当地媒体说：“目前本军区的不同地区都能见到大批军队活动。我们正在视察从贝加尔到楚科奇的整个军区的各个基地。军队正在离开它们的基地，以在不熟悉的地区进行野外演习。”
符拉迪沃斯托克是一个有着60万人口的城市，也是俄罗斯太平洋舰队的驻地。它距离俄朝边界仅约160公里。
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