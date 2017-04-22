安倍向靖国神社供奉祭品

日媒称，靖国神社春季例行大祭21日开始，安倍晋三供奉了名为“真榊”的祭品。
据日本广播协会网站4月21日报道，在位于东京九段的靖国神社，为期三天的春季例行大祭21日开始。安倍以“内阁总理大臣安倍晋三”的名义供奉了名为“真榊”的祭品。
报道称，安倍21日上午出席内阁会议，下午出席有关天皇陛下退位的政府有识者会议，接收包括退位制度设计等内容的最终报告，不会参拜靖国神社。
据报道，去年的春季和秋季例行大祭，安倍同样供奉了名为“真榊”的祭品，并在8月15日当天作为自民党总裁自费献上了被称为“玉串料”的祭祀费。
据日本时事社网站4月21日报道，日本众议院议长大岛理森、参议院议长伊达忠一和厚生劳动大臣盐崎恭久供奉了名为“真榊”的祭品。
另一方面，跨党派国会议员团体“大家一起参拜靖国神社”21日上午集体参拜了靖国神社。自民、民进两党和日本维新会等约90人参加。
另据《日本经济新闻》网站4月21日报道，安倍21日上午，向靖国神社供奉了祭品。靖国神社同日开始举行春季例行大祭。
报道称，靖国神社的春季例行大祭将持续至23日，安倍将放弃在此期间参拜。在朝鲜通过核试验和发射弹道导弹加强挑衅的背景下，安倍被认为顾及与中国和韩国的关系，因为他希望和这两个国家合作。
据路透社4月21日报道，日本首相安倍晋三当日向供奉战犯的有争议的神社供奉祭品。中国、韩国和朝鲜将该神社视为日本军国主义的象征，安倍此举可能引发这些国家的抗议。
报道称，安倍当天向正在举行春季大祭的靖国神社供奉祭品。然而，与此同时，面对朝鲜核计划和导弹项目引发的紧张态势升温，日本正需要寻求中国和韩国的合作。
据报道，安倍在春季大祭期间不太可能参拜靖国神社。
报道称，日本领导人参拜东京靖国神社，激怒了一些亚洲邻国，因为该神社供奉着14名日本甲级战犯和其他在战争中战死的军人。
安倍仅在2013年12月，即当选首相一年之后，以个人身份参拜过靖国神社。由于希望改善因领土争议和其他问题受阻的中日和韩日关系，他放弃了参拜，选择在重大时刻供奉祭品。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost