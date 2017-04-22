联合国说朝鲜潜射导弹计划取得进展: 模仿美国发射技术

根据一个联合国专家小组的报告，朝鲜在开发潜射弹道导弹和发射导弹的潜艇方面正在取得迅速进步。这个八人专家小组称：“（朝鲜）在短期内实现了迅速的技术开发，从而推动了可实际使用的潜射弹道导弹系统的重大进步。”
据美国华盛顿自由灯塔网站4月20日报道，该报告提供了有关平壤研制KN-11潜射导弹的新细节。报告称：“KN-11导弹从液态燃料引擎改为固态燃料引擎是一个重大的技术发展，从而可以提供更强的稳定性、更迅速的发射准备和更长的燃料储存时间。”报告还附上了用来发射这种导弹的Gorae级潜艇的照片。
报道称，朝鲜开发出了一种可发射导弹的潜艇的消息最早是由华盛顿自由灯塔网站在2014年8月披露的。当时海军专家们纷纷对此表示怀疑，称这个国家缺乏研制这样一种复杂武器所需的先进技术能力。
据报道，自从那次披露以来，朝鲜在其东海岸一个名叫新浦的地方进行了多次地面试验。新浦也是近日失败了的导弹试验的试验场所在地，那天一枚液态燃料增程“飞毛腿”导弹在发射不久后即发生爆炸。
据美媒报道，在华盛顿和平壤互放狠话的背景下，地区紧张局势仍然严峻。朝鲜已经表示将会每周进行导弹试验。朝方近期的激烈言辞包括声称核战争可能在任何时候爆发。
该报告中所展示的潜艇的发射平台进行了改进，从而帮助解决了弹射和稳定性问题。报告称：“为达到这一目的，发射管的每一侧都增加了排气口。鉴于这艘潜艇将很可能被作为未来发展具有多个发射管的潜射弹道导弹潜艇的蓝本，因此这些改进值得引起注意。”目前仅有的这艘Gorae潜艇采用的是单发射管，表明该潜艇具有样板的性质。
报道称，朝鲜的这一计划似乎是在模仿美国名为“北极星”的第一代携带核弹头的潜射导弹计划。KN-11导弹采用了与最早部署于上世纪60年代的“北极星”导弹相似的发射技术。
联合国报告称，联合国成员国应该避免出口可能对朝鲜相关计划有帮助的军民两用产品。
据这些联合国专家称，潜射导弹的研制场所新浦船厂正在增建一个总装车间。报告称：“该总装车间可能被用于建造更多可以携带超过一枚潜射弹道导弹的更大型的潜艇。”
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