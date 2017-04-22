美国宣布对钢铁进口启动调查：恐引发中美贸易紧张

【美国《华尔街日报》网站4月21日报道】美国政府周四宣布，已对进口钢铁是否对国家安全构成威胁展开广泛调查，这一调查可能导致对中国和其他钢铁生产商征收新的关税。
美国总统特朗普在宣布该调査的一次白宫活动上 说，美国一个又一个钢铁厂倒闭、被废弃和关门。他宣言将在两个月内完成调査。
美国商务部将进行这项调查。商务部长罗斯称，进行调查的原因是最近美国钢铁进口上升以及中国钢铁产能过剩加剧打压了全球钢铁价格。
在一名记者问到是否可能对中国实施惩罚时，特朗普说,这与中国无关，而是事关全球。
【英国《金融时报》网站4月21日报道】美国已经为在钢铁问题上进行全球摊牌搭起舞台：以国家安全为由展开调查，可能导致美国对钢铁进口实施全面关税，那将是唐纳德·特朗普总统的首项重大保护主义行动。美国官员表示，利用1962年的一部法律（准许美国政府对危及安全应对能力的进口进行限制）的决定，旨在兑现特朗普的竞选承诺：支撑重工业，“把新的美国钢铁放入这个国家的脊柱中”。
报道称，这可能会引发美国与中国的贸易紧张关系，不久前特朗普刚刚避免引发另一场冲突，放弃了给中国贴上汇率操纵国的承诺。
特朗普称此举是“美国钢铁业历史性的一天”，但坚持称“与中国无关”。他称，“这与全世界有关，与正在发生的情况有关。”
此次对钢铁采取行动，正值国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德再次警告保护主义对全球增长构成严重威胁之际。
特朗普的商务部长威尔伯·罗斯称，特朗普政府担心不断增加的钢铁进口，正威胁美国工业及其迅速应对安全需求的能力。他称，由于特朗普计划增加依赖钢铁的国防项目开支，比如军舰，因此该问题格外相关。
美国采取任何此类行动都可能会损害欧洲和亚洲的钢铁制造商，并且引发报复。
【路透社牮盛顿4月20日电】美国总统特朗普周四针对中国等向美国市场出口廉价钢铁产品的经济体启动贸易调查，并有可能开征新的关税，这使得美国一些钢铁公司的股价因此上扬8%以上。
特朗普在白宫的一个仪式上宣布了这一决定，出席仪式的还有美国纽克尔公司、美国钢铁公司和铁姆肯公司的高管以及商务部长威尔伯•罗斯。
特朗普说:“钢铁对于我们的经济和军事而言都是关键，我们不能让这个领域变得依赖于其他国家。”
美国商务部长罗斯表示，之所以决定启动这项调 查，是由于中国对美国钢铁出口达到了一定程度。目前中国钢铁在美囯市场占到26%的份额。罗斯称尽管中国反复声称要降低钢铁产能，中国出口却上升。他说,如果认为美国钢铁业因钢铁进口太多而受到冲击，他将提议采取报复性措施，其中可能包括关税。特朗普下令依照1962年贸易拓展法232条款展开调查，这使特朗普可以国家安全为由对进口施加限制。
消息引发钢铁股上涨。
美国有近100家钢厂，每年生产数千万吨的钢铁产品。美国政府曾试图主要通过向世界贸易组织提起倾销申诉来保护这些钢厂不受廉价外国钢铁产品的冲击，但特朗普政府称这些行动的作用不大。
专家们对美国政府所谓的中国廉价钢铁威胁到了美国国家安全的说法表示质疑。
国际律所安睿的合伙人杰夫•比亚沃斯过去一直负责钢铁贸易案件，他说：钢铁无疑在我们的国家安全及美国的武器制造方面发挥了重要作用。”
“但是,国防部只消耗了很小一部分的国内钢铁产 出，过去几十年，随着合成技术变得越來越先进，对钢铁的需求进一步减少。”比亚沃斯说。
美国企业研究所的亚洲经济学家史剑道说，在钢铁贸易问题 上，除了国家安全这张牌之外，美国还有其他方式对付中国。“把这当成一个国家安全问题——我认为没有必要，也站不住脚。”他说。
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