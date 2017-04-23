新加坡年轻就业者失业率不断上升 脱离低收入速度慢

新加坡社会及家庭发展部数据显示，共有5644个35岁以下的年轻家庭在2015财政年中申请并获得社区关怀基金（ComCare）短中期的经济资助。
相比2012财政年，这个数字增加了40%。
同时其中，35至59岁申请者的家庭数量则增加了34.9%。
据《海峡时报》网报道指出，接受资助家庭的数量增加，其中的原因包括新加坡政府近年来对社区关怀基金申请条件的放宽。如今，月收入低于1900新元、或人均月收入低于650新元的家庭便可以进行申请（包含其它条件）。
报道指出，令人感到困扰的是，在接受社区关怀基金资助的新加坡人中，约20%是年轻人。即便政府出台针对学生、技术提升等津贴措施，该数字仍然没有明显改善。
报道引述新加坡人力部数据指出，2016年，月收入低于1000新元的25岁至34岁就职者数量比起2015年有所降低。但是，幅度却比其它年龄层更小。
换言之，年轻就职者脱离低收入状况，要来得比其它年龄层更慢。
报道指出，去年6月，共有4万1500名15岁至34岁的就职者月收入低于1000新元。
根据采访，报道总结出该现象的2个主要原因。
其一，这些年轻人难以挣脱贫困陷阱。他们之中有些是受家庭的贫困情况影响，有些是受困于低薪工作中。
其二，有更多新加坡年轻人处于失业状态。
30岁以下的失业率近年来不断增长，去年为5%，是其它年龄层的两倍。
此外，随着零工经济的崛起，年轻就职者的长期财务保障似乎更具不确定性。
据报道指出，新加坡约有20万零工，他们缺乏法定的保护和利益，包括公积金。
据引述，新加坡副总理尚达曼曾于去年指出，新加坡的零工群体面临着工资不稳定、退休金不足等风险。
经济学许荣达（Hui Weng Tat）也警告说：“零工经济将加剧社会和就业所造成的贫困情况。过时和消失的工作所造成裁员将增加。”
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