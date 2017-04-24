粗粮主要包括谷类中的玉米、小米、高粱、燕麦、荞麦、麦麸以及部分豆类，如蚕豆、赤豆、绿豆等。它们含丰富的膳食纤维、B族维生素、矿物质和抗氧化物质，加工简单，保留营养物质较多。
常吃可预防和辅助治疗高血压、糖尿病、肥胖症、心脑血管疾病等慢性病。但营养专家同时也提醒，粗粮虽好，不可过量食用。若搭配不当，不仅起不到有益健康、防治疾病作用，反而易导致多方面的健康问题。
1.加重胃肠道负担。特别是老年人，本身消化能力下降，大量进食粗粮后，不溶性膳食纤维摄入过多，促使胃排空延迟，可能造成腹胀、早饱、消化不良等问题。
2.影响营养物质吸收。若吃过多粗粮，其中大量的单宁、植酸以及膳食纤维会影响钙、铁、锌和蛋白质的吸收，造成蛋白质补充受阻、微量元素缺乏，进而导致人体抵抗力下降。特别是对于特殊人群，如儿童、孕妇、老年人以及贫血患者，影响尤为显著。
3.增加患胃肠道疾病风险。食用过多粗粮或其加工不够软烂，膳食纤维的机械摩擦会损伤胃黏膜。如果蛋白质类食物摄入不足，不能及时修复受损胃黏膜，则会进一步增加罹患胃肠道疾病的风险。
若要将粗粮的好处发挥到最大，要注意以下几方面：
胃不好量减半。2016版《中国居民膳食指南》推荐每天摄入谷薯类食物250~400克，粗粮应占1/3~1/4（约50克），若是特殊人群或本身有胃部疾病，量需减半。
搭配蛋肉营养更好。红肉铁、锌等矿物元素，优质蛋白含量丰富，和粗粮一起吃，正好能弥补粗粮妨碍部分营养物质吸收的不足。粗粮和蛋、肉搭配还可让摄入的蛋白质达到1+1>2的互补效果。
蒸煮软化纤维。用蒸煮的方式能使膳食纤维软化，改善口感的同时也减少对胃肠道的刺激。
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