习近平特朗普就朝鲜局势等问题通话

24日，国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。
习近平指出，我同总统先生在海湖庄园会晤，近日又进行了很好的通话，达成重要共识，受到两国民众和国际社会积极评价。当前，国际形势迅速变化，中美双方保持密切联系，及时就重要问题交换意见，十分必要。
习近平强调，中美双方要落实好我们达成的共识，巩固两国关系稳定发展势头。双方工作团队要加强协调，做好总统先生年内访华筹备工作，早日开启中美首轮外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话相关安排，推进经贸、两军、执法、网络、人文、地方等领域交流合作，加强在国际和地区问题上的沟通，推动中美关系不断取得新发展。
特朗普表示，我同习近平主席在海湖庄园进行了很好的会晤。我对两国关系发展感到满意，对中国人民充满敬意。美中双方就重大问题保持沟通和协调十分重要。我期待尽快同习近平主席再次见面，并期待着对中国的国事访问。
两国元首就朝鲜半岛局势交换了意见。习近平强调，中方坚决反对违反联合国安理会决议的行为，同时希望有关各方保持克制，避免做加剧半岛局势紧张的事。只有有关各方都负起该负的责任、相向而行，才能尽快解决朝鲜半岛核问题，实现半岛无核化。我们愿同包括美方在内有关各方一道，为朝鲜半岛和平、东北亚和平、世界和平共同努力。
两国元首同意通过各种方式保持密切联系，及时就共同关心的问题交换意见。
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