杜特尔特警告“吃掉”恐怖分子

据中时电子报消息，菲律宾总统杜特尔特又放狠话！菲律宾军方在该国中部薄荷岛（Bohol）与伊斯兰恐怖组织“阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）”冲突升温！杜特尔特23日对其警告，呛声说，他比恐怖份子还残忍“50倍”，如抓到恐怖份子，绝对会把他们的肝脏“吃”了。
日前“阿布沙耶夫”与菲律宾军方发生冲突，导致8名武装分子、3名士兵、1名警察、2名村民相继死亡，23日“阿布沙耶夫”展开报复，已斩首一名被组织俘虏的士兵。
此事传到美国时代杂志票选全球一百名最具影响力人物，暂居第1的杜特尔特总统耳里，他非常震惊。《abc NEWS》报导，杜特尔特在一场体育比赛开幕时说，他会怎么对付这些恐怖分子。
杜特尔特在菲律宾全运会开幕上批评恐怖组织！他形容，“这些极端分子是畜生。如你要我也变成畜生，我也已经习惯了，反正我们都一样。”杜特尔特狂言，“我会用对付毒贩的50倍残暴对付他们。”
杜特尔特还形容如何对付恐怖份子，“给我盐和醋，我会吃他的肝脏”此话一出立刻让在场群众笑场。然杜特尔特也郑重表示，他对这件事处里的决心，他说，也表示，如果恐怖主义在当地持续失控，他可能会在菲律宾中南部的冲突地区宣布戒严。
据海外网了解，独特尔特放狠话不是一次两次了。早在今年1月份，杜特尔特就禁毒表示，称如果上帝不爽他的扫毒措施，欢迎下凡。但他没有完整表达语意，留给听众想象空间。
在今年二月份，独特尔特对绑架外国人的菲极端武装人员抛出狠话：格杀勿论，哪怕搭上人质性命也在所不惜。除此之外，他吐槽自己儿子花心、抱怨自己养家累等。杜特尔特因其“尺度大”的言论，引得广大媒体纷纷注意。（
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