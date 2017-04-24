外国车企抢滩中国电动车市场，纷纷推出在华生产计划

美媒称，尽管担忧市场需求，担心在一个知识产权保护意识薄弱的市场需要在技术上作出妥协，但世界主要电动汽车制造商仍决定加紧在中国生产电动汽车。
据美国《华尔街日报》网站4月21日报道，大众、通用、丰田等汽车生产商在上周的上海车展上提出了在中国生产电动汽车的计划。
例如，通用汽车公司证实它将与中国合作伙伴上汽集团在中国生产插电式混合动力汽车雪佛兰沃蓝达的别克版本。
总部设在上海的高风咨询公司主管比尔·拉索说，最终，中国电动汽车市场的不可或缺意味着外国汽车制造商迟早会同意在中国设立电动汽车生产厂。这是“无法逃避的命运”。
特斯拉汽车公司未参加上海车展，它现在几乎是惟一尚未证实要在中国生产电动汽车的厂商。甚至连之前抵制电动汽车技术、亲睐混合动力和燃料电池汽车的丰田都说将加紧研发电动汽车。
去年中国的电动汽车销量约占全球总销量的一半。随着中国采取行动降低燃油汽车造成的空气污染并向购买电动汽车的消费者提供补贴，大多数分析人士期待中国的电动汽车市场将迅猛发展。
不过，电动汽车制造商不确定中国的需求有多大，担心它们可能需要提供大折扣才能去库存，上海一家汽车行业预测公司估计，2020年中国的电动汽车和插电式混合动力汽车的销量在65万与200万之间。
丰田公司高管大西弘致在车展上对记者说，他“怀疑在补贴预计于2020年取消后，消费者是否仍想购买电动车”。
3月，中国欧盟商会质疑中国出台的一项电动汽车生产新规，称该规定可能迫使外国车企向中国合作伙伴透露技术机密。中国工信部部长苗圩批驳了这一解读，他向外国企业保证说，不会强制它们转移知识产权。
大众汽车集团（中国）首席执行官海兹曼说，苗先生的话打消了他的疑虑，他将继续推进电动汽车“攻势”，即在中国本地生产八款插电式混合动力车或纯电动车，包括将于明年与安徽江淮汽车合资生产的一款量产车。海兹曼说，大众计划到2025年在中国销售150万辆新能源车。
通用汽车公司的目标比较保守，计划在2025年销售50万辆新能源车。
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