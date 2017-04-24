IMF财长会抛弃抵制保护主义承诺

由于对美国特朗普政府会像其威胁的那样提高贸易壁垒的担心不断增加，全球财政部长共同发声：贸易保护主义对全球经济构成威胁。只不过“贸易保护主义”这个词没有出现在国际货币基金组织（IMF）22日发布的半年会最终声明中。
声明未提保护主义
据法新社华盛顿4月22日报道，各国财长在声明中说：“我们重申致力于避免内向型政策，维护国际金融稳定。”
略去的这个词曾出现在IMF去年10月召开的上一次会议的声明中，该声明提醒全球经济“越来越受到包括贸易保护主义在内的内向型政策的威胁”。
3月在德国召开的二十国集团财长会议上，由于美国施加压力，该集团被迫取消了反对贸易保护主义政策的承诺，自从2008年金融危机以来，该组织一直都在做这样的承诺——这一立场被认为对防止大衰退发展到比20世纪30年代大萧条更为严重的地步起到了帮助作用。
另据英国《金融时报》网站4月22日报道，来自世界各国的财政部长和央行行长放弃了抵制保护主义的承诺，这一迹象显示美国新政府在贸易问题上的立场正在改变全球在这一问题上的讨论。
一个由IMF成员国构成的组织22人发表声明说，它们将“推动国际贸易中的公平竞争机制”，但是没有重申之前“抵制一切形式的保护主义”的承诺。
目前担任国际货币和金融委员会主席的是墨西哥银行行长阿古斯丁·卡斯滕斯。
他认为不再提之前抵制保护主义的说法是因为“对保护主义这一词语的使用非常模糊”。
他22日下午在华盛顿召开的记者会上说：“我们的最终目标是利用贸易。没有人否认这一点，我想所有人都一致认为我们需要自由而公平的贸易。”
淡化气候变化承诺
国际货币和金融委员会还承诺不“让货币进行竞争性贬值”或“为了竞争性目的而将汇率作为攻击对象”。
在21日发表的、为IMF理事会事先准备好的答复中，美国财长史蒂文·姆努钦说，美国将“继续推动与那些致力于市场竞争的伙伴国扩大贸易往来”。
还有人推测，特朗普总统在竞选期间发表相关言论后，国际货币和金融委员会也将淡化对气候变化问题作出的承诺，但他们在这个问题上找到了共同点。该组织头一次全体一致地赞同IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德的全球政策议程。
这项在21日发表的议程说：“各国不应将气候变化造成的堆积如山的经济问题留给下几代人去解决。”去年10月，该组织曾“欢迎有关气候变化的巴黎协议生效”。
该组织注意到全球经济增长的复苏，但在回应各国财长和央行行长过去一周在华盛顿表达的担忧时，拉加德说，国际货币和金融委员会相信全球经济现在面临的最大风险不是近年来处于风口浪尖的经济和金融问题，而是地缘政治问题。
世界经济风险犹存
据日本《读卖新闻》4月23日报道，本月21日闭幕的二十国集团财长会议就当前世界经济形势达成共识，认为世界经济虽然有所恢复，但阻碍经济增长的风险依然存在。在欧洲主要国家的选举中，保护主义势力扩大；朝鲜半岛局势构成地缘政治风险；美中两大国的政策不确定性也有可能给世界经济带来一定的不稳定性。
IMF18日公布的经济预测表明，2017年世界经济预计增长3.5%，比今年1月的预测上调了0.1个百分点。这主要是考虑到日本、中国和欧洲经济均有所好转。不过，世界经济前景仍令人担忧。原因之一是，优先照顾本国产业、控制进口的贸易保护主义开始在欧洲抬头。英国已正式通知启动脱欧程序，与此同时，正在进行的法国大选中，反欧盟的候选人支持率也在提高。
另外，北朝鲜的核武器和导弹问题令美朝关系陡然紧张。由于担心美朝可能发生冲突，企业开始对投资变得谨慎。
美中的经济政策走向也是不安因素。特朗普竞选时提出的大幅减税和放宽限制等刺激经济的政策承诺面临不能兑现的可能。一旦这些政策不能付诸实施，不仅特朗普面临失信风险，美股也将出现暴跌，并最终可能影响实体经济。预计美联储年内还有两次加息可能性，这将对新兴国家经济构成不良影响。美国利率的上升意味着美国国内资产运用的吸引力提高，这有可能进一步加大从新兴国家流向美国的资金规模，导致新兴国家经济趋冷。
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