中国加强“九段线”行政控制

分析人士说，中国海警坚持在马来西亚海岸附近的南康暗沙与北康暗沙巡逻表明，中国政府计划在其提出主权要求的南海大部分地区维持海上势力。
据香港《南华早报》网站4月24日报道，根据华盛顿战略与国际问题研究中心下属的亚洲海事透明度倡议网站的数据，今年前两个月，三艘不同的中国船只一直在南康暗沙与北康暗沙附近定期巡逻。
据亚洲海事透明度倡议网站的一份报告称，今年中国在南康暗沙与北康暗沙附近的高强度巡逻并没有什么特别。自去年年初以来，有多达11艘海警船（包括一艘5000吨级的海警船）在该海域定期换防。
报告称，中国海警在该海域巡逻“表明中国政府决心对‘九段线’以内地区实施行政控制”。
报告称，中国在南康暗沙与北康暗沙附近的活动并未引起媒体太多关注。中国海警船曾在2015年底（即在马来西亚举办两场备受瞩目的峰会前夕）撤离该地区，但不久又返回那里。
美国兰德公司政策分析师莱尔·莫里斯说，过去10年间，中国越来越多地利用海警在东海和南海建立海上势力并对争议领土进行主权声索。
莫里斯说：“中国海警不仅采用了可能背离现行安全和航海操作程序标准的战术，现在他们还拥有配备了较大枪械的更大型快艇。”
新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所高级分析师伊恩·斯托里说，中国海警船在南康暗沙与北康暗沙附近巡逻，是“中国政府提醒马来西亚，中国决心对‘九段线’以内地区实施司法管辖的方式”。
新加坡南洋理工大学分析师戴维·韩（音）说，由于对中国的经济依赖，马来西亚不太可能与中国在这一问题上强硬对抗。
报道称，自2009年以来，中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴。现在，中国还是马来西亚最大的外国投资者。马来西亚寻求中国投资以推动其增长缓慢的经济。分析人士说，马来西亚更有可能在幕后对中方的行为提出外交抗议。
澳大利亚洛伊国际政策研究所国家安全专家尤安·格雷厄姆说，尽管中国表面上在南海采取了战术忍耐政策，例如在2015年底马来西亚举行峰会之前撤离海警船，但在战略上并没有任何改变。
澳大利亚塔斯马尼亚大学专家詹姆斯·钦（音）说：“真实的情况是，中国在东南亚的势力壮大，没有人知道应如何应对这种局面。美国本应发挥平衡器的作用，但特朗普并未表示他准备在东南亚的问题上与中对抗，而且许多人怀疑，与南海问题相比，他对朝鲜问题更感兴趣。”
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