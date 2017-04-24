日印欲在海陆空都搞联合演习 全方位盯防中国

日媒称，日本陆上自卫队和航空自卫队正在考虑分别与印度陆军和空军举行联合演练。
据日本《产经新闻》4月23日报道，日本海上自卫队此前已经与印度海军实施过联合演练。为了应对中国的军事崛起，日印两国希望在陆海空领域都实施联合演练。
据日印外交人士透露，日本陆上自卫队幕僚长冈部俊哉4月11日至15日访问印度时与印度陆军参谋长拉瓦特举行会谈，就陆上自卫队与印度陆军实施联合演练达成了协议。关于航空自卫队与印度空军的联合演练，两国也已经开始协商。今后，两国将进一步敲定实施的时间和地点。
海上自卫队已经与印度海军举行过双边联合训练，而且日本也开始定期参加美印“马拉巴尔”海上联合演习。此外，海上保安厅与印度海岸警卫队之间也进行了互访和联合训练。
日本首相安倍晋三与印度总理莫迪去年11月在日本举行首脑会谈时，就扩大包括交流和训练在内的防卫领域对话与合作达成一致。
日印两国都对中国十分警惕，中国最近正在激化与印度的对立。寻求西藏高度自治的藏传佛教领啡十四世达赖喇嘛本月访问了中国也声称拥有主权的、位于印度东北部的阿兽纳恰尔邦(即我藏南地区一本报注)，中国对此表示强烈反对，通过给位于该邦的六个地点命名，进行了对抗。
去年6月和9月，中国军队越过中印实际控制线， 向印度施匝。6月的越境行为，时间上与在冲绳周边海域开展的“马拉巴尔”演习刚好一致。中国的情报收集舰还在该海域尾随日美印舰队航行。此举明显是为了牵制与日美加强安全合作的印度。印度的莫迪政府预计将进一步加强与日本的合作。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost