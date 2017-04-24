中国或建青藏高原国家公园，保护"最后一片净土"

港媒称，了解有关项目的科学家说，中国正在考虑将整个青藏高原和周边山脉变成一个巨大的国家公园，以保护“最后一片净土”。
据香港《南华早报》网站4月22日报道，这个国家公园被称为“第三极国家公园”，因为青藏高原和周边山脉的自然环境在很多方面同极地类似。如果建成，这将是世界上最大的国家公园。青藏高原的面积约为250万平方公里，它让目前世界上最大的国家公园、格陵兰岛上面积为97.2万平方公里的东北格陵兰国家公园相形见绌。
报道称，今年夏天，内地政府将启动对青藏高原规模最大的科学考察，会有很多内地科学家参与，来自尼泊尔和巴基斯坦等邻国的科学家也将首次参与进来。研究人员将得到无人机和新型地球观测卫星等先进研究设备的支持。
为考察活动做准备的一些研究人员说，该科学考察的一个重要任务将是帮助划定新国家公园的边界。但有人怀疑该项目的可行性。
中国科学院青藏高原研究所研究员刘景时说，如果能够建起来，第三极国家公园将会由于其前所未有的规模而难以管理。
他说，美国政府花了几十年才弄清楚如何管理世界上第一个国家公园——黄石国家公园。黄石公园建于1872年。第三极国家公园的规模将是黄石公园的250倍以上，并有着更加复杂的自然景观。
刘景时说：“就一个公园而言，它太大了。”
报道称，青藏高原上有很多城镇和游牧部落，这同无人居住的东北格陵兰国家公园不同。建立国家公园的主要目的是保护自然环境。这会限制很多经济活动，还可能需要重新安置一些居民。
报道称，青藏高原拥有丰富的自然资源，但建立国家公园意味着大部分的资源开采活动将要结束。该地区有着中国一些大的铜矿，以及铬、铁、锂和黄金等矿物的重要矿藏。国有能源企业已经对该地区进行了几十年的勘探，它们发现了一些前景很好的油气田。该地区还有许多盐湖，这些盐湖包含诸如硼酸盐和钾盐等工农业原材料。
但一些研究人员说，政府是认真的。上月底在北京举行的一个科学家会议上，中国科学院副院长刘伟平说，领导人指示必须致力于守好这最后一方净土。
刘伟平说，共产党对于保护青藏高原有着强烈愿望，并认为这在环境和生态方面是迫切要做的事情。
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