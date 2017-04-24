中国公民被控在美购敏感材料 认罪后面临20年监禁

外媒称，一位中国公民在美购买敏感材料，面临20年监禁。
据英国广播公司网站4月22日报道，美国司法部称，一名被指控为中国军方服务的中国公民已经认罪。
美国司法部21日在一份声明中说，被控非法向中国出口敏感材料的一位中国公民已经认罪。声明说，这位叫孙服仪（音）的53岁中国公民获取的这种碳纤维材料主要用于航空航天领域以及军事用途。
美国司法部称，孙服仪在纽约一家法院承认，他为中国军方获取该材料。孙服仪将面临最高20年监禁的处罚，最终判决结果将在7月26日作出。
美国司法部去年4月称，孙服仪涉嫌参与一项在未经许可的情况下向中国非法出口高等级碳纤维的活动。美国司法部的声明特别指出，要向中国出口这种碳纤维必须得到出口许可。
该部高级官员卡林说：“这种碳纤维在航天和国防领域具有多种用途，受到严格控制。孙服仪表示愿意支付一笔钱，避开美国的出口法律。”
英国《金融时报》报道称，为敲定该交易，孙服仪从中国抵达纽约后，于去年4月13日被捕。检方表示，他试图购买一种被美国监管机构出于“核不扩散和反恐原因”而管制的碳纤维。
根据提交给美国纽约南区地方法院的诉状，孙服仪试图通过一个声称可交易高科技产品的网站购买该材料，这些高科技产品包括用于航空航天和防务方面的产品。然而该网站其实是美国国土安全部的钓鱼网站。国土安全部说，孙服仪表示这种纤维将被用于民用，后来才承认打算把它用于军事目的。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost