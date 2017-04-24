伴娘挂二维码替新人收份子钱，被新娘婆婆怒斥没规矩 你咋看？

昨天，北京朝阳区婚礼现场，一个伴娘脖子挂二维码替新人收份子钱，可能有些年轻人觉得毫无违和感，但新娘婆婆和长辈们却很不高兴，婆婆当众要求伴娘取下收钱码。一些长辈认为这样收钱太明显，有种明晃晃的在向来宾讨礼金的意思。
而部分年轻人则认为是与时俱进无可非议，你怎么看？
网友评论：
@重度中二病都被占用了我去：有本事不要礼金啊，真按传统规矩，礼金是要当场打开还要唱出数额的，这样来怎么样？
@Mona:挂二维码，真的不理解，虽然说我也是90后，超市排队都拿着手机等着扫二维码，但如果参加婚礼也这样，那是不是像付钱去吃了顿饭……
@正版水儿：不一样的。我们这边收红包是要回的好吧，不是全收的！而且收红包是图个喜气扫码也太那个了！
@酸奶煮茶叶蛋：同样是年轻人，我们随份子钱，即使不能亲自去，也不是打支付宝，而是让能去的同学稍过去！
@赛文哥的小肚皮：既然收了还得记住钱数随回去，我们都是打白条的，也没见谁有什么意见~
@煎茶可可：收钱码，红包，本质一样，殊途同归，个人认为收钱码更好，环保，哈哈！
@懒懒未央：虽然不拒绝这种，但作为稍微传统点的人，还是喜欢红包装的，喜庆！
@铁骨铮铮大王爷：根本就不能接受收份子钱这件事，婚礼就不能单纯的邀请希望来的人没有任何负担的来见证下这个仪式么，份子钱搞得婚礼更像一个回本的买卖。
比扫二维码转礼金更尴尬的情况是什么？你遇到过吗？欢迎分享
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost