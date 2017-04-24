美防长视察吉布提美军基地，美官员称中美基地可和平共处

【路透社吉布提4月23日电】美国国防部长詹姆斯·马蒂斯23日抵达吉布提，造访位于红海南部入口的一个重要军事基地，它被用作在也门和索马里开展行动的一个基地。
马蒂斯造访吉布提是其为期一周的中东和非洲之行的一部分。眼下，美国一直在增加对该地区诸如青年党等好战组织的压力。
美国这处驻扎有约4000人的军事基地距离中国的一个军事基地仅有几英里。中国的这一基地还在建设中，它引起了一些美国官员的担忧。
吉布提是通往苏伊士运河的门户。日本和法国在吉布提也都设有基地。
【法新社吉布提4月23日电】美国国防部长马蒂斯周日对吉布提进行了短暂访问，美国在非洲唯一的永久性军事基地就位于这个占据重要战略位置的非洲之角国家。
马蒂斯计划与吉布提总统伊斯梅尔·奥马尔·盖莱会谈并会见美军非洲司令部司令瓦尔德豪泽。
一位高级国防官员说:“对(国防部来说)莱蒙尼尔军营和查贝雷在后勤上具有重要作用。 他们支撑着多重美国作战指挥。”查贝雷是靠近军营的一个机场，美国无人机在那里起降。
另一位不愿透露姓名的高级国防官员则淡化了对中国基地建设的担忧。
“目前来说，我认为我们完全可以与中国人和平共处，就像我们与日本人和法国人一样……”这名官员上周对记者说。
批评人士说，中国正试图在印度洋构建所谓的“珍珠链”，这指的是中国有直接利益的多个港口，包括巴基斯坦的瓜德尔港和斯里兰卡的科伦坡港口城。
瓦尔德豪泽上月在美国参院作证时说，他已经向盖莱总统“就中国可能做的某些事情表达了担忧，这对我们很重要”。
人口约87.5万的吉布提位于曼德海峡， 这是通往世界最繁忙航运之一苏伊士运河的门户。这个法国前殖民地开始了 一系列大规模的基础设施项目，旨在将其变成贸易和服务的地区枢纽，而资金大部分借自中国。
去年10月，埃塞俄比亚为从亚的斯亚贝巴到吉布提的一条铁路举行了落成仪式，这一中国 资助的项目是彳酬首条全电气化的跨国铁路。
中国方面说，希望在吉布提的基地能够为其在非洲的联合国维和人员提供支持,帮助在遇到危机时撤离本国公民，并支持其在索马里海域的反海盗行动。
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